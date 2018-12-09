Молдова цифровая – ваши звонки сохранят на года

Работа службы "112" в Молдове предполагает хранение в течение 10 лет данных, поступивших от граждан во время звонков.

КИШИНЕВ, 9 дек – Sputnik. Вся информация, зарегистрированная в ходе разговоров с операторами экстренной службы "112", будет храниться 10 лет на серверах. Об этом сообщили в молдавском правительстве.

Кто сможет узнать обо всех звонках на "112"?

В данный момент эта единая телефонная услуга работает в тестовом режиме, но уже принят регламент о ведении государственного реестра информационной автоматизированной системы национальной срочной службы "112". Реестр будет находиться в ведении министерства экономики и инфраструктуры. А работники МВД, Минздравоохранения, труда и соцзащиты, а также Минобороны, подав соответствующее прошение, смогут получить необходимые им данные с серверов.

Есть ли успехи?

Ранее директор службы "112" Ливиу Оборок сообщил, что с момента внедрения этой услуги (1 июня 2018 года) на единый номер звонили более 2,5 миллиона раз. Более 68% из числа этих звонков не требовали превентивного вмешательства. В среднем, из девяти тысяч ежедневных звонков на номер "112" только три тысячи носили срочный характер.

Чаще всего звонят в скорую помощь – 74% от общего числа звонков, на втором месте – звонки в полицию (24%). Наибольшее количество обращений поступило из муниципиев Кишинев и Бельцы, Оргеевского, Криулянского и Хынчештского районов.

Новые услуги

В ближайшее время в Молдове заработает электронная система ECall, которую начали в обязательном порядке устанавливать на все транспортные средства. Об этом говорил министр экономики и инфраструктуры Кирилл Габурич в рамках подведения итогов тестового периода работы единого номера "112".

"В случае ДТП и другого рода происшествий транспортное средство в автоматическом режиме передает сигнал о необходимости срочной помощи. Геолокация поможет определить местонахождение автомобиля. Таким образом, будет сокращено число печальных последствий ЧП разного рода", - сказал Габурич.

По словам министра, грядет еще одно нововведение – все автомобили экстренных службы будут оснащены мобильными устройствами, благодаря которым станет проще распределять задачи экипажей полиции, скорой помощи и пожарно-спасательных команд.

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