Прорыв в науке: молдавские физики создали материал, который может спасти жизни

Сфера применения нового вещества может выйти далеко за рамки современной медицины - вплоть до изучения космоса.

КИШИНЕВ, 14 дек - Sputnik. Группа молдавских ученых под руководством профессора Иона Тигиняну разработала новый наноматериал, который назвали аэрогалнит.

Работа над его созданием длилась около двух лет. Об удивительном открытии молдавских физиков уже написал престижный научный журнал Nano Energy.

Идею подсмотрели в природе

Как отметил главный разработчик нового вещества академик Ион Тигиняну, группа молдавских ученых намеренно стремилась создать материал, подобный тому, что уже есть в природе. Клетки аэрогалнита напоминают свойства живых клеток.

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Соединяясь, они формируют плот, похожий на тот, который создает колония муравьев, оказавшаяся на водной поверхности. Правда, в отличие от муравьев, аэрогалнит невозможно увидеть невооруженным глазом. Размеры этого вещества измеряются миллионными долями миллиметра. На 99% оно состоит из воздуха, и только 1% - это соединения нитрита галлия. Эта особенность наделяет вещество уникальными свойствами.

"Сам материал трехмерный, пористый, обладает и гидрофильными свойствами, и гидрофобными. Иными словами он и притягивает воду, и в то же время отталкивает. Это первый неорганический материал, который обладает такими двойными свойствами", - пояснил академик Ион Тигиняну.

Ученые провели несколько экспериментов с новым материалом и выяснили, что частицы аэрогалнита могут перемещаться в магнитном и электрическом поле. Он очень чувствителен в окружающей среде.

От домашней кухни до Луны

Молдавские ученые уже доказали, что аэрогалнит может широко применяться в современной медицине.

Из-за того, что внутренняя поверхность нанотрубки хорошо впитывает влагу, в нее можно, например, ввести жидкое лекарство и доставить его непосредственно в очаг заболевания.

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"Аэрогалнит - это материал, совместимый с живыми клетками. Таким образом, в дальнейшем его можно использовать там, где встречаются разные научные сферы. Например, где медицина пересекается с электроникой. Иными словами в тех случаях, когда чувствительные приборы могут быть напрямую интегрированы в организм без отрицательных последствий", - рассказал доктор наук Тудор Браниште.

Сфера применения аэрогалнита может быть самой разной – от космических исследований (вещество устойчиво к радиации) до создания водоотталкивающих кухонных поверхностей. В перспективе его можно использовать для очистки океана от примесей нефти. Однако пока все это лишь дальние перспективы. Производство аэрогалнита весьма дорогое – 50 евро за маленький плот из наночастиц. По словам ученых, о широком применении можно будет говорить тогда, когда в результате масштабного производства его цена уменьшится в десятки раз.

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