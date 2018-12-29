Белоруссия подарила Молдове мобильное медицинское оборудование

С помощью принятого в дар оборудования планируется сделать флюрографию всем сельским жителям Молдовы.

КИШИНЕВ, 29 дек – Sputnik. Спецмашина с аппаратом для пульмонологической радиографии была передана в дар молдавскому Институту фтизиопневмонии имени Кирилла Драганюка в Кишиневе.

© Fotolia / Christian Schwier Есть ли будущее у медицины Молдовы – итоги 2018 года

Аппарат подарила Молдове Беларусь, сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения, труда и соцзащиты РМ. Ключи от автомобиля министру здравоохранения Силвии Раду передал посол Белоруссии в Молдове Сергей Чичук. Теперь спецмашина будет объезжать села страны для медобследования местных жителей.

"Мы планируем в течение будущего года направить эту машину по всем сельским населенным пунктам Молдовы", - заявила Раду.

Чичук, в свою очередь, подчеркнул, что здоровье граждан – главный приоритет сотрудничества Молдовы и Белоруссии.

Такую же спецмашину Кишинев приобрел у Минска в 2018 году. С помощью этого оборудования пульмонологическую радиографию бесплатно прошли более 22 тысяч сельских жителей РМ, что дало возможность направить на профильное лечение три тысячи пациентов.