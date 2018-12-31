Изобретение молдавских ученых поможет решить многие проблемы человечества

КИШИНЕВ, 31 дек - Sputnik. Сфера применения нового вещества может выйти далеко за рамки современной медицины - вплоть до изучения космоса, рассказал академик Ион Тигиняну.

По его словам, аэрогальнит (так называется созданое вещество) выдерживает как экстремально низкие, так и очень высокие температуры, на него не влияет радиация, и он неплохо справляется и с повышенным давлением. Работа над созданием аэрогальнита длилась около двух лет.

Идею подсмотрели в природе

Ион Тигиняну отметил, что группа молдавских ученых намеренно стремилась создать материал, подобный тому, что уже есть в природе. Клетки аэрогалнита напоминают свойства живых клеток.

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Соединяясь, они формируют плот, похожий на тот, который создает колония муравьев, оказавшаяся на водной поверхности. Правда, в отличие от муравьев, аэрогалнит невозможно увидеть невооруженным глазом. Размеры этого вещества измеряются миллионными долями миллиметра. На 99% оно состоит из воздуха, и только 1% - это соединения нитрита галлия. Эта особенность наделяет вещество уникальными свойствами.

"Сам материал трехмерный, пористый, обладает и гидрофильными свойствами, и гидрофобными. Иными словами он и притягивает воду, и в то же время отталкивает. Это первый неорганический материал, который обладает такими двойными свойствами", - пояснил академик Ион Тигиняну.

Ученые провели несколько экспериментов с новым материалом и выяснили, что частицы аэрогалнита могут перемещаться в магнитном и электрическом поле. Он очень чувствителен в окружающей среде.

От домашней кухни до Луны

Молдавские ученые уже доказали, что аэрогалнит может широко применяться в современной медицине.

Из-за того, что внутренняя поверхность нанотрубки хорошо впитывает влагу, в нее можно, например, ввести жидкое лекарство и доставить его непосредственно в очаг заболевания.

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"Аэрогалнит - это материал, совместимый с живыми клетками. Таким образом, в дальнейшем его можно использовать там, где встречаются разные научные сферы. Например, где медицина пересекается с электроникой. Иными словами в тех случаях, когда чувствительные приборы могут быть напрямую интегрированы в организм без отрицательных последствий", - рассказал доктор наук Тудор Браниште.

Сфера применения аэрогалнита может быть самой разной – от космических исследований (вещество устойчиво к радиации) до создания водоотталкивающих кухонных поверхностей. В перспективе его можно использовать для очистки океана от примесей нефти. Однако пока все это лишь дальние перспективы. Производство аэрогалнита весьма дорогое – 50 евро за маленький плот из наночастиц. По словам ученых, о широком применении можно будет говорить тогда, когда в результате масштабного производства его цена уменьшится в десятки раз.

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