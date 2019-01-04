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Статуя богини правосудия Фемиды.

Законы Молдовы "переехали" на другой ресурс

© Fotolia / Sebra
Наука и технологии
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С нового года действует более современный интернет-сайт, где собраны все молдавские правовые акты с 1990 года.

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. С первого января 2019 года электронные версии текстов всех законов Молдовы перенесены на онлайн-платформу www.legis.md.

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В содержание электронного ресурса lex.justice.md, где были опубликованы и постоянно обновлялись (в соответствии с принятыми поправками и дополнениями) законодательные и нормативные акты страны, больше не будут вносить никаких изменений.

Доступ к новому сайту бесплатный. Местные СМИ сообщают, что любой желающий может ознакомиться с содержанием профильных документов, действующих с 23 июня 1990 года по сей день.

Реестр www.legis.md был представлен в качестве проекта в 2015 года. Теперь ресурс содержит более 75 тысяч документов.

Сервис www.lex.justice.md был запущен в 2007 году.

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Теги:
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