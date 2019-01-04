Законы Молдовы "переехали" на другой ресурс

С нового года действует более современный интернет-сайт, где собраны все молдавские правовые акты с 1990 года.

КИШИНЕВ, 4 янв – Sputnik. С первого января 2019 года электронные версии текстов всех законов Молдовы перенесены на онлайн-платформу www.legis.md.

© Sputnik / Наталья Селиверстова Скандальные законы 2018-го: год Собаки точно запомнится жителям Молдовы

В содержание электронного ресурса lex.justice.md, где были опубликованы и постоянно обновлялись (в соответствии с принятыми поправками и дополнениями) законодательные и нормативные акты страны, больше не будут вносить никаких изменений.

Доступ к новому сайту бесплатный. Местные СМИ сообщают, что любой желающий может ознакомиться с содержанием профильных документов, действующих с 23 июня 1990 года по сей день.

Реестр www.legis.md был представлен в качестве проекта в 2015 года. Теперь ресурс содержит более 75 тысяч документов.

Сервис www.lex.justice.md был запущен в 2007 году.