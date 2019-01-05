Кому достанутся деньги, выделенные в Молдове на науку

Научные проекты в Молдове будут финансироваться по новым правилам. По замыслу авторов проекта, документ должен вступить в силу уже с 1 февраля 2019-го года.

Кишинев, 5 янв — Sputnik. Министерство образования, науки и исследований вынесло на публичные обсуждения методологию финансирования проектов в исследовании и инновациях. В проекте документа отмечается, что финансирование из государственного бюджета будет осуществляться согласно тем стратегическим направлениям, которые утвердит правительство в специальной госпрограмме.

Критерии отбора

Рассмотрением заявок займется Национальное Агентство исследований и развития. Эта организация была создана совсем недавно – в 2018-м году.

Отбор проектов будет осуществляться на основе конкурса в течение 30 дней. Для утверждения проекта соискателям на государственный грант нужно будет набрать определенное количество пунктов. Агентство назначит пять независимых экспертов в той или иной области, которые и вынесут окончательное решение. Ученые, получившие финансирование, смогут потратить государственные деньги на публикацию монографий, организацию конференций, оплату труда сотрудников и на другие цели.

Дорогу молодым

Подать заявку на государственный грант сможет команда ученых, которые уже трудятся в какой-либо организации, занимающейся исследованиями и новациями. Одно из главных требований к команде – доля молодежи, принимающей участие в научном проекте, не должна быть менее 30 процентов.

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Более того, возрастные рамки прописаны и для директора проекта. Его возраст не может превышать 65-ти лет. Кроме того, если оценочная комиссия присвоит одинаковое количество баллов нескольким проектам, приоритет отдадут тому, в котором задействовано больше молодых исследователей. В приоритете на государственное финансирование также те идеи, которые разрабатываются в партнерстве между ВУЗами и исследовательскими институтами.

Передовые изобретения

Молдавские ученые время от времени сообщают о прорывных результатах исследований. Одно из последних изобретений – сверхлегкое нановещество аэрогалнит, которое разработал академик Ион Тигиняну вместе со своей командой. Благодаря особенным свойствам в перспективе его можно применять для космических исследований и для очистки мирового океана.

В медицине аэрогалнит может помочь доставить жизненно важные лекарства непосредственно в очаг заболевания. Ранее директор Института нанотехнологий Академии наук Анатолий Сидоренко рассказал Sputnik о том, что молдавские ученые изобрели аппарат, позволяющий спасать пациентов с обширным инсультом, находящихся в отдаленных районах республики. В частности, ведущий академик-невролог Станислав Гропа поставил перед молдавскими учеными задачу: изобрести устройство, способное понижать температуру головного мозга человека, пораженного обширным кровоизлиянием, вплоть до 4 градусов. Эта особенность позволяет растянуть время сразу после приступа, которое очень необходимо врачам для сохранения жизни и дееспособности человека.