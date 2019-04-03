Как построить молдавского робота и запустить наш корабль на Марс

Кишиневские школьники проектируют инновационные механизмы, но государство ведет себя так, будто стране конструкторы не нужны.

КИШИНЕВ, 3 апр - Sputnik. Некоторым кажется, что в нашей стране нет ничего интересного, и людей интересных тоже не осталось. На самом деле и достопримечательностей у нас хватает, и новые дарования появляются постоянно. Всё, что им надо, — чтобы на них кто-нибудь обратил правильное, серьезное внимание.

В Кишиневе ученик 11 класса лицея им. Кантемира Дмитрий Салогуб в конце прошлого года получил патент на свое изобретение — "шарнирный механизм манипулятора". Устройство отличается оригинальностью конструкции, — обеспечивает вращение в трех плоскостях, — с корректировкой перемещения и надежной фиксацией.

Просто чтобы вы почувствовали пульс технического прогресса: "механическая рука" — это критически важный агрегат в современной робототехнике, где в последнее десятилетие наметился настоящий прорыв.

Кому нужны механические руки

Шагающих роботов усиленно разрабатывает Boston Dynamics — это та самая компания, где роботов пинают на испытаниях, демонстрируя их устойчивость, а затем публикуют видео в Youtube. В Московском государственном технологическом университете проектируют робота-хирурга. Канадское космическое агентство взялось сделать роботизированный манипулятор для будущей лунной орбитальной станции.

© Sputnik / Алексей Даничев Кто придумает робот для Марса, получит миллион долларов

И всем этим проектам нужна надежная, безотказная, экономичная и недорогая в производстве "механическая рука". А самый уязвимый узел в такой руке, — правильно, — шарнир, совсем как сустав в руке человека.

Кстати, о человеческих руках. Ведущие медицинские корпорации тратят миллионы на разработку новых протезов, которые помогают инвалидам, повредившим руки-ноги, вести нормальную, полноценную жизнь.

Впрочем, людей с современными протезами уже не назовешь инвалидами. Спортсмен на беговых протезах на дорожке обгоняет обычного человека, как стоячего. Девушки с элегантными киберпротезами вместо руки пользуются бешеной популярностью в Instagram потому, что выглядят как героини научно-фантастических боевиков.

И здесь тоже нет предела совершенству и нужны свежие технические решения — в первую очередь, разумеется, в области разработки шарниров, которые способны с легкостью имитировать неимоверно сложные движения человеческих рук и ног.

Наука начинается в школах

Вот теперь, рассказав о технических проблемах, вернемся к нашему герою. Юный конструктор работает в области по-настоящему перспективной и востребованной. Это совсем не похоже на те роботизированные куклы-игрушки, которые приезжали недавно к нам в Кишинев с иностранной передвижной выставкой. Механические собачки, куклы из металла и пластика, разливающие чай, — это все, конечно, мило. Но это игрушка, развлечение, шапито.

© Sputnik / Евгений Панасенко Молдавские роботы могут пожать вам руку

А школьник из Кишинева конструирует такое, что как бы его без пересадки не забрали из Молдовы прямо в NASA. Строить манипулятор для лунной базы. И это наш, совершенно обыкновенный кишиневский парень, между прочим. Интересно, сколько у нас еще таких конструкторов и изобретателей ходят по улицам, соображая, в какую пиццерию устроиться на работу, чтобы добыть денег на мудреный прибор или моток каких-нибудь особенных проводов?

Дима Салогуб увлекся роботами еще во втором классе, когда впервые пришел в кружок робототехники в кишиневском лицее имени Рамбама. С помощью преподавателей он упорно дорабатывал свой шарнир, "обкатывал" на олимпиадах и конкурсах. А в феврале 2019 года победил с этим проектом в Национальном молодежном конкурсе науки и техники "Mold SEF" в категории прикладных наук.

Но, как и любому конструктору, Дмитрию недостаточно признания и одобрения старших коллег. Устройство должно быть построено, воплощено в металле, его нужно покрутить в руках, тестировать на стенде, доводить до ума.

И вот тут начинаются предсказуемые проблемы.

От чертежа до прототипа

У нас в Молдове все более или менее неплохо с поддержкой научного творчества школьников. Проводятся конкурсы, вручаются почетные грамоты, учителя довольны, родители счастливы. Иногда о юных талантах пишет пресса, двумя-тремя словами, а чаще ведомственные образовательные сайты для надлежащей отчетности. А дальше-то что?

Молодые конструкторы и изобретатели рано или поздно сталкиваются с тем, что для постройки прототипа нужны материалы, мастерская, лаборатория, профессиональное оборудование. И все это стоит денег. Но видите ли, у нас в Молдове вечная доблесть — отсутствует инфраструктура, в которую можно интегрировать школьный проект, готовый стать прототипом.

Дмитрия поддерживают друзья и коллеги по учебе. Вокруг проекта со временем собралась целая команда — настоящий конструкторский коллектив из восьми ребят. Кто-то помогает в изготовлении чертежей, кто-то – в разработке дизайна, кто-то пишет программное обеспечение.

Однако понятно, что материально-технические возможности юного коллектива крайне слабы. И материалы, и изготовление деталей по чертежам стоят неподъемных денег. Заоблачной мечтой для них остается элементная база автоматического управления. А еще нужны компьютеры, материалы, доступ к технологиям.

Вся надежда на стартап

Как рассказал Дмитрий Салогуб, чертежи и расчеты проекта видели профессиональные специалисты. Все утверждают, что система работать будет, но она сложна в исполнении. Поэтому речь идёт о солидных тратах на материалы и технологии. А команда юных конструкторов готовит еще пять новых патентов, дополняющих первый.

Весной ребята собираются открывать стартап, но для этого нужны хотя бы презентационные материалы. И сейчас команда сосредоточена на подготовке анимационного ролика, который покажет потенциальным инвесторам, как этот инновационный шарнир должен работать.

Школьные конструкторы идут тем же путем, которым шли до них многие изобретатели. И как говорят, таланты пробьют себе дорогу. Но вот тут возникает извечный вопрос, — а талантам обязательно пробивать все стены лбом, или все-таки государство могло бы им немножко помочь? Если министерства такие умные, то пусть тоже что-нибудь изобретут. Какую-нибудь работающую систему финансовой поддержки перспективных проектов.

Понятно, что в нашей стране даже с Академией наук большие проблемы, не говоря уже о вещах меньшего масштаба. Но вы ведь знаете, как бывает... Сегодня ребята ходят по кишиневским улицам и едят мороженое, а потом глазом не успеешь моргнуть, как их увозят куда-нибудь в NASA или в Массачусетский технологический. Роботов строить и марсоходы проектировать.

А роботы, — и в особенности, их конструкторы, — нам бы и самим тут, в Молдове, очень сильно пригодились. Да и на Марс недурно бы полететь. На нашем собственном, молдавском корабле.

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