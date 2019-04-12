Тотальный контроль - граждане Молдовы и не подозревают, как за ними следят

Пользователи персональных компьютеров, на которых установлены, по их мнению, надежные антивирусные программы, могут и не подозревать, что через дыры в программном обеспечении операционной системы ПК можно следить почти за каждым действием.

КИШИНЕВ, 12 апр - Sputnik, Андрей Петрик. Боязнь преследования является одной из самых распространенных фобий в современном обществе. Не миновала эта беда и Молдову - в беседах с жителями республики часто можно услышать о странном эхе при телефонных разговорах, увидеть заклеенные ценниками или скотчем с небольшой бумажкой веб-камеры на ноутбуках. Все это наши бдительные граждане списывают на "прослушку" и слежку, фанатично доказывая друг другу, что именно так заинтересованные службы следят за ними.

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Между тем, здравое зерно в подозрительности наших сограждан, все же, есть. Однако зачастую спрятано оно там, где они даже не подозревают, а именно в программном обеспечении компьютера, через дыры в котором можно четко проследить, что делал пользователь, сидя за монитором, какие действия совершал, осуществлял ли деловую переписку, или баловался просмотром "клубнички".

Роковые дыры

О том, как через одну из самых распространенных операционных систем можно собирать данные о пользователях, корреспонденту Sputnik Молдова рассказал эксперт в области информационной безопасности Андрей Руснак.

"У большинства пользователей стоит операционная система Windows на компьютере. Эта система пишется тысячами людей, каждый из которых отвечает за свой модуль. Люди из Microsoft, проводившие тестирование операционной системы, обнаружили, что есть дыры, через которые можно собрать необходимую информацию о пользователе", - отметил эксперт.

По словам специалиста, другие, сторонние эксперты, проводившие анализ безопасности названной операционной системы, находят такие дыры и продают каждую из них по цене, которая варьирует у отметки в миллион долларов. И всегда, по утверждению Руснака, находятся желающие приобрести такой "сомнительный товар".

"Это - целый сектор теневого бизнеса. Такие дыры продаются нечистым на руку покупателям по нескольку раз. Хакеры занимаются продажей обнаруженных в операционной системе дыр на закрытых форумах. Принцип внедрения в операционную систему ПК конкретного пользователя заключается в том, что посредством установки какого-либо приложения, присланной ссылки, по которой перешел "юзер", в системе начинается слежка за его действиями, за его активностью у компьютера", - подчеркнул собеседник.

© REUTERS / Kacper Pempel Первый молдавский компьютер - уникальный во всем СССР

Всевидящее око

"Сегодня даже для молдавских спецслужб не составляет особого труда получить информацию с веб-камеры стационарного компьютера или ноутбука. Им важно только захотеть, стальное — дело техники. Вы можете даже не подозревать, что в данный момент, когда вы сидите за компьютером, всевидящее око спецслужб неустанно следит за вами", — подчеркнул в беседе с корреспондентом Sputnik специалист в области IT Вадим Мельник.

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Что же касается ставшей уже традиционной фобией среди граждан республики о том, что их телефоны прослушиваются молдавскими спецслужбами, здесь, по мнению эксперта, подозрения имеют право на жизнь.

"Сегодня не составляет особого труда прослушать гражданина по мобильному телефону, не говоря уже о стационарных аппаратах. Их успешно "слушали" еще в 50-60 годах прошлого века, записывая беседы на бобинные магнитофоны. Разговоры же по мобильному телефону также успешно записываются. По крайней мере, мне известно, что у соответствующих госслужб такая аппаратура давно есть", — сообщил Мельник.

По словам специалиста, поводов для паники и комплексов у населения нет, так как спецслужбы всегда "слушали" только тех, кто их особенно интересует. Эксперт констатирует, что, как правило, это политики, люди, связанные с ними, руководители крупных государственных и частных предприятий и корпораций, а также журналисты, представляющие альтернативную, расходящуюся с линией власти, информацию.

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