В Молдове ужесточат правила лабораторных опытов над животными

Законодательная инициатива предусматривает, что члены комитета по этике дают рекомендацию о выдаче авторизации или запрете проекта, предусматривающего эксперименты над животными.

КИШИНЕВ, 20 апр – Sputnik. В Молдове появится Национальный комитет по этике для защиты животных, на которых ставят эксперименты или используют в других научных целях.

© Fotolia / Bits and Splits Искусственный орган - что напечатали ученые на 3-d принтере

Инициативу разработали в министерстве сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды. Планируется, что соответствующий комитет войдет в состав Национального агентства продовольственной безопасности (НАПБ).

"В обязанности комитета войдет предоставление консультаций по вопросам приобретения, выращивания, проживания, заботы и использования животных в экспериментах, а также высказывание аргументированного мнения – "за" или "против" – об авторизации проектов, включающих научные эксперименты над животными", - говорится в тексте законодательной инициативы.

В комитет войдут девять человек – по одному представителю НАПБ, Аграрного университета, Медуниверситета, Госуниверситета, Института зоологии, Республиканского центра ветеринарной диагностики, Научно-практического института биотехнологий в зоотехнике и ветеринарной медицине, Республиканской ассоциации врачей-ветеринаров и Общественной организации по защите животных.

"Комитет даст научную оценку проектам, где требуется ставить на животных эксперименты или использовать в научных целях. В результате будет высказана рекомендация Нацагентству продовольственной безопасности выдавать или нет авторизацию на соответствующий проект", - уточняется в проекте закона.

Регламент работы этой структуры выставлен на публичные обсуждения.

В документе отмечается, что комитет будет анализировать данные о степени серьезности экспериментов над животными.

Членов организации выбирают на пять лет, после чего НАПБ в течение месяца утверждает новый состав. Заседания могут проходить без председателя, вести их в таком случае будет один из членов комитета, избранный большинством голосов.

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