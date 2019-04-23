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Люди со смартфонами, архивное фото.

Взрывоопасные смартфоны - почему не стоит полностью их заряжать

© Sputnik / Александр Кряжев
Наука и технологии
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Эксперты рассказали, почему не стоит полностью заряжать смартфон.

КИШИНЕВ, 23 апр - Sputnik. Зарядка смартфона до 100%, как и полная разрядка устройства сокращает срок службы аккумулятора, пишет РИА Новости

"Миф об опасности зарядки до 100% основан на том, что после достижения полной зарядки мало кто из пользователей отключает устройство от розетки: вы наверняка не следите за индикатором, чтобы остановить процесс в ту же минуту. Оставшийся на зарядке смартфон продолжает подпитываться, чтобы поддерживать 100% заряд, а, значит, батарея продолжает нагреваться под действием напряжения из сети", - заявил технический специалист Дмитрий Рябинин.

Смартфон.
© Sputnik / Владимир Астапкович
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По его словам, снимать смартфон с зарядки лучше при достижении 90% запаса батареи или чуть меньше.

На этом же основан принцип "быстрой зарядки" у различных производителей смартфонов, добавил эксперт. Так, поначалу телефон заряжается максимально быстро, вплоть до 70% за полчаса, после чего процесс замедляется, чтобы дать аккумулятору остыть, пояснил собеседник агентства.

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"Стоит сказать, что аккумуляторы не любят и полной разрядки: частая зарядка из выключенного состояния сокращает срок службы батареи. Оптимально поддерживать заряд смартфона в течение дня", - заключил Рябинин.

Опасность взрыва

Директор Института электронной инженерии и нанотехнологий Академии наук Молдовы, академик Анатолий Сидоренко рассказал корреспонденту Sputnik, при каких обстоятельствах взрываются мобильные телефоны.

"Опасность взрыва может исходить не только от современных смартфонов, но и от ноутбуков. Дело в том, что аккумуляторы этих приборов не любят перегрузки. И если зарядное устройство вовремя не отсоединить, то аккумулятор может взорваться. Это редко, но, тем не менее, происходит", — рассказал Сидоренко.

По его словам, "если такой смартфон или ноутбук поставлен на зарядку, то в это время лучше с ним не работать, а дать спокойно зарядиться".

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Теги:
рекомендации, специалисты, батарея, опасность, зарядка, смартфон
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