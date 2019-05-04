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Дети за компьютером, фото из архива

Борьба с пиратами: почему в Молдове никого не пугает нелегальный софт

CC0 / sharpemtbr / Children
Наука и технологии
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Корреспондент Sputnik разбирался, почему война с пиратским софтом в Молдове не дает ожидаемых результатов, а жители страны по-прежнему без страха используют нелегальное программное обеспечение для своих компьютеров. 

КИШИНЕВ, 4 мая – Sputnik, Наталья Иовва. Молдова в последние годы часто оказывается в лидерах различных позорных рейтингов. То мы самая бедная страна, то самая пьющая и, как оказалось, одна из самых толерантных к пиратской продукции.

Газеты, архивное фото
CC0 / Pixabay / StockSnap
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По отчету Ассоциации разработчиков программного обеспечения (BSA), в 2013 году 90% ПО, установленного на молдавских компьютерах, было нелицензионным. К 2017 году ситуация несколько исправилась, но общая картина осталась столь же нелицеприятной - 83% софта в Молдове было установлено без согласия правообладателя. Таким образом, из 24 стран Центральной и Восточной Европы Молдова заняла предпоследнее место. Хуже обстоят дела только в Армении.

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И нельзя сказать, что власти ничего не делали для борьбы с ворованным софтом. Законодательство Молдовы предусматривает весьма строгое наказание для компаний, нарушающих авторские права. Это штрафы от 10 000 до 200 000 леев, либо уголовная ответственность (вплоть до лишения свободы).

Строчки с цифрами на экранах компьютера и ноутбука.
© Sputnik / Natalia Seliverstova
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О том, что за пиратство в Молдове можно и в тюрьму "загреметь", в стране услышали в прошлом году. Директор одного из компьютерных салонов Кишинева, в котором пять лет использовался нелегальный софт, была оштрафована и приговорена к тюремному заключению сроком на два года.

Сказать, что этот случай кого-то сильно испугал, увы, нельзя. И рейтинг BSA, демонстрирующий незначительный прогресс в Молдове, - убедительное тому доказательство.

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Война с пиратством в Молдове не может быть победоносной, считает директор Государственного агентства по интеллектуальной собственности (AGEPI) Лилия Болокан. Делу не помогает ни то, что затрагиваются интересы всемирно известных IT-компаний, ни то, что правоохранительные органы наделены полномочием по применению эксофицио – права на самостоятельное приостановление продажи товаров с признаками нарушений прав интеллектуальной собственности.

Хакер. Архивное фото
© Sputnik / Кирилл Каллиников
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"В Министерстве внутренних дел есть целый отдел, который занимается антипиратством. Они могут без заявки правообладателя зайти в любую компанию и провести экспертизу компьютеров. Но дело в том, что в течение четырех дней у них должна быть реакция со стороны правообладателя. Если автор не отвечает или согласен с пиратством, то получается, что наши госорганы напрасно тратят время. И таких случаев достаточно много", - сказала Болокан в беседе с корреспондентом Sputnik.

В итоге следственным органам бессмысленно инициировать какие-то расследования. И с аналогичными проблемами сталкиваются не только у нас.

"Три года назад был случай в России. Там у директора одной из школ взяли компьютер на экспертизу. Она показала, что на ПК был установлен пиратский софт. Человека стали судить за нарушение авторских прав. Но вмешался Microsoft, который в своем письме сообщил об отсутствии каких-либо претензий к этому педагогу. А раз у правообладателя нет претензий, то и у следственных органов их не может быть", - добавила она.

По словам главы AGEPI, компаниям-лидерам по производству ПО, бюджет которых измеряется миллиардами долларов, финансово нецелесообразно вступать в спор с "мелкой рыбешкой".

Хакер
CC0 / Pixabay / TheDigitalWay
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Как сказала Лилия Болокан, известные компании реагируют на контрафакт, только если цифры ущерба превышают 200 тысяч евро. Поэтому можно предположить, что Молдова и в дальнейшем будет входить в десятку стран мира с высочайшим процентом пиратства.

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И это несмотря на то, что стоимость украденного ПО в республике составляет около 36 миллионов долларов США. В любом случае, это ничто по сравнению с США, которые считаются одной из самых свободных от пиратства стран мира. Там доля нелицензионного ПО составляет 17%, а его стоимость превышает 9 миллиардов долларов.

По данным Ассоциации разработчиков программного обеспечения, в среднем по миру 37% компьютерного софта является пиратским, а ущерб от его использования составляет без малого 360 миллиардов долларов в год. 

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Теги:
пираты, компьютер, Молдова
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