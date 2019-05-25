Один миллион евро получили ученые из Молдовы за новый наноматериал

КИШИНЕВ, 25 мая - Sputnik. Один миллион евро получила группа ученых из Технического университета Молдовы (ТУМ), которая создала наноматериал с уникальными свойствами. Новинка, которую авторы назвали аэрогалнитом, имет, казалось бы, несовместимые способности - одновременно притягивать и отталкивать воду.
"Сам материал трехмерный, пористый, обладает и гидрофильными свойствами, и гидрофобными. Это первый неорганический материал, который обладает такими двойными свойствами", - пояснил президент Академии наук Молдовы Ион Тигиняну, который возглавлял группу исследователей.
По словам, грант, полученный от Европейского Союза, будет использован для продолжения исследований в этой области.
Сфера применения аэрогалнита может быть самой разной – от космических исследований (вещество устойчиво к радиации) до создания водоотталкивающих кухонных поверхностей. В перспективе его можно использовать для очистки океана от примесей нефти.
Производство аэрогалнита весьма дорогое – 50 евро за поверхность из наночастиц в 1 квадратный миллиметр. По словам ученых, о широком применении можно будет говорить тогда, когда в результате масштабного производства его цена уменьшится в десятки раз.
Открытие молдавских ученых произвело впечатление на журналистов одного из самых известных в мире научных новостных порталов, Physics World, который в феврале опубликовал статью об аэрогалните.
В настоящее время исследователи ТУМ ищут иностранных инвесторов, заинтересованных в разработках, связанных с чрезвычайно перспективным материалом.
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