Электромобили на дорогах: в Молдове стартовал Electro-Maraton

Девять авто на электрическом ходу, от Hyundai и Volkswagen до Tesla, BMW и Jaguar пройдут более тысячи километров и посетят многие города страны.

КИШИНЕВ, 4 июл - Sputnik. Общенациональный Electro-Maraton с участием электромобилей стартовал в четверг на центральной площади Кишинева.

В пробеге принимают участие девять электромобилей: Tesla, Nissan Leaf, BMW i3, Volkswagen e-Golf, Zoe Renault, Jaguar I-PACE, Hyundai Ioniq, которые преодолеют около тысячи километров по дорогам Молдовы. Цель проекта - популяризация экологических видов транспорта.

Маршрут проляжет через Кишинев, Оргеев, Шолданешты, Бельцы, Калараш, Хынчешты, Чимишлию и Комрат, он задуман таким образом, чтобы машины могли подзаряжаться на заправочных станциях, расположенных на трассах страны.

Сейчас в Молдове около 20 зарядных станций, большинство из которых находятся в Кишиневе. В ближайшее время планируется открытие дополнительных подзарядных автостанций в рамках проекта ПРООН и Минэкономики.

Самый дешевый электромобиль на рынке Молдовы стоит около 15 тысяч евро. К настоящему моменту в стране зарегистрировано более 200 электромобилей.

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