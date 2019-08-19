Компьютеры граждан Молдовы - под угрозой: кто стремится их повредить

Предупрежден, значит - вооружен: этой формулы должны придерживаться жители Молдовы, чтобы защитить свои персональные данные, хранящиеся в личных компьютерах и электронных девайсах.

КИШИНЕВ, 19 авг - Sputnik, Андрей Петрик. Критические "дыры" в программном обеспечении Windows обнаружены специалистами корпорации Microsoft. По мнению специалистов, злоумышленники могут использовать эти уязвимости в программном обеспечении, чтобы беспрепятственно завладеть личной информацией, хранящейся на компьютерах пользователей.

Подавляющее большинство пользователей ПК из Молдовы устанавливают на свои компьютеры операционные системы Windows, поэтому в группе риска может оказаться чуть ли не каждый гражданин республики.

Специалисты корпорации-производителя программного обеспечения утверждают: в случае атаки хакеры могут использовать эти бреши для того, чтобы заразить систему опасным программным обеспечением и распространить ее на другие устройства.

Две обнаруженные "бреши" в программном обеспечении затрагивают многие версии Windows, в том числе и десятую. В полной безопасности могут чувствовать себя лишь те, кто работает на операционной платформе Windows XP, так как обновления для нее уже не выпускаются.

Если не убрать уязвимости, их хакеры могут использовать для распространения опасных вирусных программ, таких как NotPetya или WannaCry. Каждый пользователь Сети может неоднократно становиться жертвой взломщиков и потерять крупную сумму денег, сказал в эфире радиостудии Sputnik Молдова международный эксперт в области информационной безопасности Андрей Руснак.

Любой пользователь, который вошел во всемирную паутину, уже оттуда не выйдет, говорит собеседник. В настоящее время при населении Земли в семь с половиной миллиардов человек, 3,8 миллиарда (то есть примерно половина - ред.) являются пользователями интернета. 51% из них, как минимум один раз, подверглись атаке хакеров.

А еще, кроме компьютеров, у нас есть мобильные телефоны, планшеты и прочие гаджеты с мобильной операционной системой. Таковых в мире пять миллиардов устройств, 67% из которых подвергаются взлому.

"У меня есть мобильный телефон, планшет, другие гаджеты, и если взломали одно, то взламывают и другое. Более 95% пользователей Facebook, которых больше двух миллиардов ста миллионов, - это мобильные пользователи. Сегодня люди "живут" в мобильных телефонах – там мессенджеры, социальные сети, почта, корпоративные и некорпоративные приложения, игры, - и все находятся в уязвимой ситуации", - отметил собеседник.

По статистике 86-87% атак – чистого рода криминал. Два процента взломов производится с целью шпионажа – международного и корпоративного.

У заказчиков любого воздействия в информационном пространстве может быть множество целей - экономического, политического, экстремистского характера. Исполнителей заказа цели не интересуют, волнует только эффект. Их действия будут одинаковыми и даже жертвы могут быть одни и те же, говорит специалист.

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Человечеству еще только предстоит узнать истинный размах деятельности киберпреступников, уверен Андрей Руснак. По прогнозам специалистов, к 2020 году в мире в активном пользовании будет находиться порядка 20 миллиардов устройств, подключенных к интернету. Поэтому ущерб и последствия будущих киберпреступлений могут быть поистине ужасающими.

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