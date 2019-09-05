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Сейсмологи за работой, фото из архива

Кишинев примет XIV Международную сейсмологическую школу

© AFP 2019 / Christian Miranda
Наука и технологии
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Организаторами конференции выступили Институт геологии и сейсмологии РМ, а также Федеральный исследовательский центр "Единая геофизическая служба Российской академии наук" при поддержке АНМ.

КИШИНЕВ, 5 сен - Sputnik. В Кишиневе пройдет XIV Международная сейсмологическая школа "Современные методы обработки и интерпретации сейсмологических данных".

Организаторами конференции выступили Институт геологии и сейсмологии РМ, а также Федеральный исследовательский центр "Единая геофизическая служба Российской академии наук" при поддержке АНМ.

Заседания в рамках научного форума состоятся с 9 по 13 сентября, сообщает Академия наук Молдовы (АНМ).

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Среди тем, которые обсудят специалисты — современное состояние сейсмических наблюдений в различных регионах Российской Федерации и странах СНГ, новые программы обработки и интерпретации получаемых данных, особенности тектоники Восточно-Европейской платформы и ее взаимосвязь с сейсмичностью.

В работе форума примут участие около ста ученых из стран СНГ, Европейского союза и США.

Официальное открытие Международной школы сейсмологии состоится 9 сентября в здании Академии наук.

К участию в работе форума приглашены представители руководства Молдовы.

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Теги:
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