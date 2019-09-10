Доля высокоскоростного интернета в Молдове превысила 65 процентов — НАРЭКИТ

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Удельный вес абонентов, пользующихся в Молдове услугами высокоскоростного фиксированного интернет-доступа, достиг 65,5%. Об этом сообщает Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий. (НАРЭКИТ).

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Только за первое полугодие 2019 года число абонентов услуг широкополосного Интернета увеличилось, по сравнению с концом 2018 года, на 3,3% и составило более 643,6 тысячи. При этом доля пользователей оптоволоконных соединений достигла 65,5%.

Самые высокие темпы роста зафиксированы среди пользователей интернета со скоростью передачи данных свыше 100 Мб/с — их численность выросла за шесть месяцев на 26,8%.

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Рыночные доли по доходам самых крупных поставщиков услуг фиксированного широкополосного Интернет доступа составили: Moldtelecom – 63,1%, Starnet – 21,4%, Orange Moldova – 5,1%. Доля остальных операторов в совокупности составила 10,4%.

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