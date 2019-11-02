Нарколог Дмитрий Сайков рассказал корреспонденту Sputnik о том, какова ежедневная допустимая доля спиртного, которая поможет даже в профилактике сердечно-сосудистых заболеваний

"Сто грамм — не "стоп кран", дернешь — не остановишься", — эта цитата проводника, сыгранного Никитой Михалковым, в фильме Эльдара Рязанова "Вокзал для двоих", стала поистине крылатой и ушла в народ.

Споры о том, что есть условно безвредная доза алкоголя для человека, ведутся достаточно давно. Кто-то говорит, что нет единой нормы для мужчин и женщин. Кто-то обращает внимание на то, что каждый человеческий организм индивидуален, и поэтому сложно говорить об одинаковом для всех количестве алкоголя, безвредном для организма.

О том, сколько можно выпить без вреда для здоровья, корреспонденту Sputnik рассказал врач-психотерапевт, нарколог Дмитрий Сайков.

"В практике у наркологов есть понятие "безвредная доза алкоголя". Я очень редко говорю и своим студентам, и в публичных выступлениях для СМИ о том, сколько можно выпить без последствий для здоровья, потому как многие могут воспринять это, как руководство к действию. Для взрослого мужчины, эта грань не должна превышать 40 грамм чистого алкоголя, то есть 100 граммов водки, в день. Для женщины "потолок" допустимой выпивки должен составлять не более 30 граммов чистого алкоголя", — заявил нарколог.

По словам специалиста, если у человека нет силы воли совсем удержать себя от систематического употребления алкоголя, то он может выпивать, хоть ежедневно, но не более 100 граммов крепкого сорокаградусного напитка. При такой дозировке, по заверениям Сайкова, яд станет чуть ли не лекарством и пойдет не на вред, а на пользу организма человека.

"Эта доза спиртного не только не нанесет вреда здоровью, но и станет верной профилактикой сердечно-сосудистых заболеваний, проблем желудочно-кишечного тракта и так далее. Но, если человек систематически переходит эту грань, то вред для здоровья становится ощутимым, а систематическое, пусть и незначительное, увеличение принимаемой дозы становится характерным признаком развивающегося алкоголизма", — подчеркнул нарколог.

Как не допустить "продолжения банкета"

По данным специалистов, если взрослый мужчина встретится с друзьями для того, чтобы выпить одну-две бутылки пива, то норма поступающего в организм алкоголя не будет превышена, а станет практически равнозначным эквивалентом допустимых ста граммов водки. Но если он решит "принять на грудь 400-500 граммов водки, то вред для его здоровья окажется явным и неоспоримым.

То же самое с представительницами прекрасного пола. Если две подруги решат на вечер уединиться от своих "вторых половин" и за душевным разговором будут дозированно смаковать 750-миллиграммовую бутылку сухого вина, то они не превысят допустимую для каждой из них суточную дозу. Однако, если подруги захотят "продолжения банкета" и закажут еще одну, то превысят допустимый максимум дозволенного в несколько раз.

Алкоголики разделяются по "квалификациям"

Наверняка те, кто не попал в цепкие лапы алкоголизма, но несколько раз в неделю "прикладывается к бутылочке", в дозах, кажущихся выпивающему приемлемыми, говорил себе: "Меня не затянет, расслаблюсь разок-другой, ничего не будет".

Как бы ни так: наркологи сегодня всерьез говорят о "быстром алкоголизме", присущем как раз таким, начинающим и изредка расслабляющимся "выпивохам", которые втягиваются и потом не могут выпутаться из этанолового рабства.

Существует классификация алкоголиков, согласно которой они разделяются на пивных, винных, коктейльных и КСН-щиков. Последние это — любители крепких спиртных напитков.

Вопреки сложившимся стереотипам, наиболее быстро в стадию хронического алкоголизма попадают не те, кто балуется "беленькой", а именно любители коктейлей и пенного напитка. Наркологами установлено, что ежедневное употребление более трех и более полулитровых бутылок в день очень быстро приводит к развитию пивного алкоголизма — одной из самых резистентных к лечению форм этого недуга.

Любительниц коктейлей цепкие лапы "зеленого змия" также в сжатые сроки обнимают мертвой хваткой. Менее распространенный, но очень сложно поддающийся лечению женский алкоголизм, как раз и возникает с бокала-другого шампанского, "сладенького" коктейля, рюмочки-другой "мартини".

Поэтому, по утверждениям наркологов, человек должен очень серьезно задуматься, перед тем, как хотя бы раз употребить дозу спиртного, чтобы не попасть в разряд "квалифицированных" алкоголиков.