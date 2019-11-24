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Жители Молдовы в воскресенье смогут наблюдать редкое астрономическое явление

© Photo: NASA / JPLCaltech/T. Pyle
Наука и технологии
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Sputnik Молдова

Венера и Юпитер на небосводе подойдут на максимально близкое расстояние друг к другу, образуя впечатляющую пару планет.

КИШИНЕВ, 24 ноя — Sputnik. Вечер и ночь воскресенья станут удачным временем для любителей астрономии. В это время на небосводе Венера и Юпитер визуально подойдут на самое близкое расстояние друг к другу за весь год.

Для наблюдателей на Земле это будет выглядеть так, словно планеты готовятся к столкновению. Хотя Юпитер в четыре раза больше Венеры по размерам, однако "утренняя звезда" светит в 12 раз мощнее, что уравнивает их блеск на ночном небе.

Пик визуального сближения, которое началось 12 ноября, завершится 26 ноября, на широте Молдовы придется на темное время суток вечером и ночью с 24 на 25 ноября.

Лучше всего Венера и Юпитер будут видны в северном полушарии, где находится и наша страна, через 45 минут после захода солнца. Обе планеты располагаются чуть выше горизонта на юго-западе.

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Теги:
астрономия


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