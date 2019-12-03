В Молдове пользуются мобильным интернетом около 2,5 миллионов человек

Большинство пользователей подключены к интернету через смартфоны, их число выросло на 58% по сравнению с прошлым годом.

КИШИНЕВ, 3 дек — Sputnik. Общее число пользователей мобильного интернета в сетях 4G в 2019 году увеличилось на 55% или на 559 тысяч. Таким образом, по состоянию на конец 2019 года мобильным интернетом в Молдове пользуются 1,58 миллиона человек, сообщает Национальное агентство по регулированию электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ).

По статистике агентства, большинство пользователей (около 1,48 миллиона) подключены к интернету через смартфоны (рост на 58,2% по сравнению с прошлым годом. Выделенным интернетом в сетях 4G, через модемы и карты, пользуются всего 94,2 тысячи человек (рост на 15,6%).

Общее количество пользователей мобильного интернета (2G, 3G, 4G + выделенный) увеличилось на 260,5 тысяч и составило около 2,43 миллиона пользователей.

За год жители Молдовы, по данным операторов Orange Moldova, Moldcell и Moldtelecom-Unite, потребили около 73 миллионов гигабайт мобильного интернет-трафика. В среднем каждый пользователь смартфона "выкачивает" 2 Гб в месяц, а пользователь выделенной линии - 17,4 Гб.

Объем продаж услуг мобильного интернета в Молдове вырос на 13% и составил 881,2 миллиона леев.

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