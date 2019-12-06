Выбор профессии: в Приднестровье состоится IT-конференция для старшеклассников

У ребят их родителей появится возможность сориентироваться в мире профильных компаний, узнать, с чего начать и куда двигаться, чтобы стать востребованным высокооплачиваемым специалистом.

ТИРАСПОЛЬ, 6 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. В Тирасполе 14 декабря состоится профориентационная IT-конференция для подростков и родителей. На ней старшеклассники и их мамы с папами смогут больше узнать о карьере и образовании в инфокоммункационной сфере, о перспективах работы и культуре в действующих на этом рынке компаниях, о зарплатах.

"На профориентационной IT-конференции вы сможете узнать, с чего начать и куда двигаться, чтобы стать востребованным высокооплачиваемым специалистом", - уверяют организаторы.

По их данным, в последующие пять лет появится 1,5 миллиона вакансий в сфере информатики. И только около 400 тысяч специалистов выпускается в сфере IT на данный момент.

"А это значит, что еще более миллиона высокооплачиваемых рабочих мест остаются вакантными. В итоге - специалист подобного профиля в скором будущем будет самым востребованным работником", - объясняют они.

Профориентационная IT-конференция для подростков и родителей пройдет во Дворце Республик в Тирасполе. Вход на нее свободный. Однако необходимо предварительно зарегистрироваться.

Организаторы ждут, что число участников будет порядка 600 человек.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK