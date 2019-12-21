В Приднестровье для инновационных проектов предоставят новые возможности

Региональный депутатский корпус внес изменения в закон о господдержке инновационных видов деятельности.

ТИРАСПОЛЬ, 21 дек – Sputnik, Ирина Ляхова. Зарегистрировать инновационный проект в Приднестровье теперь станет проще. Такая возможность у предпринимателей появилась благодаря принятию законодательным собранием региона изменений в закон о господдержке инновационных видов деятельности во втором, окончательном чтении. Поправки были инициированы исполнительным органом власти.

"У экономических агентов есть возможность отказаться от бумаг и использовать потенциал такого электронного информационного ресурса, как портал госуслуг, что снизит временные затраты на регистрацию инновационного проекта", - отметили в парламентской пресс-службе.

Примечательно, что в электронном виде могут предоставляться и документы, свидетельствующие об экологической безопасности проекта.

Принятый парламентариями закон направлен на подпись лидеру региона Вадиму Красносельскому.

В Приднестровье зарегистрировано несколько инновационных проектов, в числе которых рыбный комплекс "Акватир", тепличное хозяйство "Тираспольтрансгаз-Приднестровье", когенерационная станция "Тиротекс-энерго".

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