Следы Франциска Скорины в Молдове: ученые изучают уникальные рукописи

КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Следы великого первопечатника Франциска Скорины в Молдове изучает член союза писателей Молдовы и председатель молдавско-белорусской литературной секции Юрий Иванов. На конференции, организованной посольством Беларуси в Молдове, он представил результаты своих исследований, основанных на данных из семейного архива.
Старинные рукописи, написанные редким письмом
Как отметил Иванов, по преданию, он принадлежит к называемому роду Великих Толковинов - правителей севера Молдовы. Документы посвященные Франциску Скорине, достались писателю по наследству.
"Это абсолютно семейный архив, он никогда не публиковался, никогда не представлялся. Я начал публиковать некоторые документы из этого архива, и они вызывают интерес", - пояснил Юрий Иванов.
Прочесть старинные рукописи пока может только сам писатель. Дело в том, что они написаны на так называемой толковинской кириллице, а некоторые надписи сделаны на древнем слоговом славянском письме, пояснил Иванов. Ему это письмо было знакомо с детства, а вот ученые с чем-то подобным сталкиваются впервые.
Следы Скорины в Молдове
Из переводов домашнего архива, сделанных Ивановым, следуют данные, претендующие на научное открытие. Так, в документах упоминается Юрга Скорина Полоцкий, которого "запросила из Праги Чешской Добрая царица молдавская Елена Сербская, любимая жена великого господаря Петра Степановича. Она имела обет напечатать книги писания о своих великих предках". Это - одно из объяснений появления Скорины в Молдове.
В рукописях также указываются и другие данные, свидетельствующие о пребывании Франциска Скорины в Молдове. Например, о его встрече с господарем Александру Лэпушняну.
"Александр Лэпушняну просит его обустроить будущий город Оргеев. Благодаря чертежам была создана дамба и озеро, на берегах которого был создан нынешний современный город Оргеев. Согласно указу Александра Лэпушняну, Георгий Франциск Скорина был его первым градоначальником", - рассказал Иванов.
Но самыми сенсационными данными, полученными из семейного архива Юрия Иванова, считаются указания на дату смерти и рождения великого первопечатника. Изучив архив, писатель сделал вывод, что Скорина родился в 1491 году, а умер в 22 сентября 1572 года на 82-м году жизни. Более того, писатель утверждает, что Франциск Скорина погребен в Рышканах. Место захоронения Юрию Иванову в свое время указал его дедушка.
Версии требуют тщательной проверки
Писатель Юрий Иванов ознакомил с рукописями российских и белорусских ученых. Так, доктор филологических наук, профессор, академик Сербской академии наук, заведующий кафедрой славянских литератур БГУ Иван Чарота отметил, что сведения, содержащиеся в рукописях, целиком меняют представления о Франциске Скорине, они меняют координаты пребывания и деятельности великого первопечатника.
"Все сведения, которые содержатся в рукописях, требуют очень тщательной проверки и исследования. Но в настоящее время не так много оснований подвергать их сомнению. Надеюсь, анализ будет проведен, но для этого нужны время, средства и усилия ученых разных специальностей", - заявил Чарота.
К проверке рукописей и фактов, в них изложенных, уже подключилось посольство Беларуси в Молдове.
"Наша задача – подвергнуть документы самой тщательной проверке. Их бегло осмотрели белорусские ученые. Также мы обратились в институт истории при Академии наук Молдовы, Национальный музей археологии Молдовы, центр медицинской экспертизы. Надеюсь, что вскоре мы получим первые экспертные заключения", – заявил Сергей Чичук, чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Молдове.
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