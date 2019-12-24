08:46 24 Декабря 2019
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR19.16
  • USD17.29
  • RUB0.28
  • RON4.01
  • UAH0.74
Поиск
Реставрация рукописи. Архивное фото

Следы Франциска Скорины в Молдове: ученые изучают уникальные рукописи

Sputnik
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
33 0 0
https://cdn1.img.sputnik.md/images/2865/01/28650138.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/technologies/20191224/28650294/sledy-frantsiska-skoriny-v-moldove-uchenye-izuchayut-unikalnye-rukopisi.html

Предполагается, что великий белорусский первопечатник, переводчик Библии Франциск Скорина прожил в Молдове в общей сложности около 20 лет.

КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Следы великого первопечатника Франциска Скорины в Молдове изучает член союза писателей Молдовы и председатель молдавско-белорусской литературной секции Юрий Иванов. На конференции, организованной посольством Беларуси в Молдове, он представил результаты своих исследований, основанных на данных из семейного архива.

Старинные рукописи, написанные редким письмом

Как отметил Иванов, по преданию, он принадлежит к называемому роду Великих Толковинов - правителей севера Молдовы. Документы посвященные Франциску Скорине, достались писателю по наследству.

"Это абсолютно семейный архив, он никогда не публиковался, никогда не представлялся. Я начал публиковать некоторые документы из этого архива, и они вызывают интерес", - пояснил Юрий Иванов.

Прочесть старинные рукописи пока может только сам писатель. Дело в том, что они написаны на так называемой толковинской кириллице, а некоторые надписи сделаны на древнем слоговом славянском письме, пояснил Иванов. Ему это письмо было знакомо с детства, а вот ученые с чем-то подобным сталкиваются впервые.

Минский скульптор Эдуард Астафьев - автор памятника белорусскому первопечатнику Франциску Скорине.
© Sputnik / Юрий Иванов
Ученый: могила Франциска Скорины может находиться в Молдове
"Я показывал большому количеству специалистов эти вещи - титулованным историкам, филологам, лингвистам. Это все время их ставит в тупик, они не сталкивались с подобного рода документами. Это доставляет определенные трудности", - заявил Иванов.

Следы Скорины в Молдове

Из переводов домашнего архива, сделанных Ивановым, следуют данные, претендующие на научное открытие. Так, в документах упоминается Юрга Скорина Полоцкий, которого "запросила из Праги Чешской Добрая царица молдавская Елена Сербская, любимая жена великого господаря Петра Степановича. Она имела обет напечатать книги писания о своих великих предках". Это - одно из объяснений появления Скорины в Молдове.

В рукописях также указываются и другие данные, свидетельствующие о пребывании Франциска Скорины в Молдове. Например, о его встрече с господарем Александру Лэпушняну.

"Александр Лэпушняну просит его обустроить будущий город Оргеев. Благодаря чертежам была создана дамба и озеро, на берегах которого был создан нынешний современный город Оргеев. Согласно указу Александра Лэпушняну, Георгий Франциск Скорина был его первым градоначальником", - рассказал Иванов.

Река Днестр у села Наславча.
© Sputnik / И. Кибзий
Легенды: почему полоцкий князь Всеслав Чародей уехал в Молдавию
Отдельно в рукописи указывается Косэуцкий монастырь, в котором Франциск Скорина, якобы, открыл лечебницу для людей разных сословий, на основе целебного источника.

Но самыми сенсационными данными, полученными из семейного архива Юрия Иванова, считаются указания на дату смерти и рождения великого первопечатника. Изучив архив, писатель сделал вывод, что Скорина родился в 1491 году, а умер в 22 сентября 1572 года на 82-м году жизни. Более того, писатель утверждает, что Франциск Скорина погребен в Рышканах. Место захоронения Юрию Иванову в свое время указал его дедушка.

Версии требуют тщательной проверки

Писатель Юрий Иванов ознакомил с рукописями российских и белорусских ученых. Так, доктор филологических наук, профессор, академик Сербской академии наук, заведующий кафедрой славянских литератур БГУ Иван Чарота отметил, что сведения, содержащиеся в рукописях, целиком меняют представления о Франциске Скорине, они меняют координаты пребывания и деятельности великого первопечатника.

"Все сведения, которые содержатся в рукописях, требуют очень тщательной проверки и исследования. Но в настоящее время не так много оснований подвергать их сомнению. Надеюсь, анализ будет проведен, но для этого нужны время, средства и усилия ученых разных специальностей", - заявил Чарота.

К проверке рукописей и фактов, в них изложенных, уже подключилось посольство Беларуси в Молдове.

"Наша задача – подвергнуть документы самой тщательной проверке. Их бегло осмотрели белорусские ученые. Также мы обратились в институт истории при Академии наук Молдовы, Национальный музей археологии Молдовы, центр медицинской экспертизы. Надеюсь, что вскоре мы получим первые экспертные заключения", – заявил Сергей Чичук, чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Молдове.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK

По теме

Зачем в Молдову съехались ученые со всего мира - видео


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости



Колумнисты
Пресс-центр
Мультимедиа
Фотокорреспондент Андрей Стенин.
Человек с фотоаппаратом. Памяти Андрея Стенина
Владимир Путин открыл железнодорожное движение по Крымскому мосту
Владимир Путин дал старт железнодорожному движению по Крымскому мосту
Румыния 1989
"Черная метка" для Чаушеску, или десять дней, которые изменили Румынию

СКОРО НОВЫЙ ГОД
Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться