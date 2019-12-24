Следы Франциска Скорины в Молдове: ученые изучают уникальные рукописи

Предполагается, что великий белорусский первопечатник, переводчик Библии Франциск Скорина прожил в Молдове в общей сложности около 20 лет.

КИШИНЕВ, 24 дек - Sputnik. Следы великого первопечатника Франциска Скорины в Молдове изучает член союза писателей Молдовы и председатель молдавско-белорусской литературной секции Юрий Иванов. На конференции, организованной посольством Беларуси в Молдове, он представил результаты своих исследований, основанных на данных из семейного архива.

Старинные рукописи, написанные редким письмом

Как отметил Иванов, по преданию, он принадлежит к называемому роду Великих Толковинов - правителей севера Молдовы. Документы посвященные Франциску Скорине, достались писателю по наследству.

"Это абсолютно семейный архив, он никогда не публиковался, никогда не представлялся. Я начал публиковать некоторые документы из этого архива, и они вызывают интерес", - пояснил Юрий Иванов.

Прочесть старинные рукописи пока может только сам писатель. Дело в том, что они написаны на так называемой толковинской кириллице, а некоторые надписи сделаны на древнем слоговом славянском письме, пояснил Иванов. Ему это письмо было знакомо с детства, а вот ученые с чем-то подобным сталкиваются впервые.

Следы Скорины в Молдове

"Я показывал большому количеству специалистов эти вещи - титулованным историкам, филологам, лингвистам. Это все время их ставит в тупик, они не сталкивались с подобного рода документами. Это доставляет определенные трудности", - заявил Иванов.

Из переводов домашнего архива, сделанных Ивановым, следуют данные, претендующие на научное открытие. Так, в документах упоминается Юрга Скорина Полоцкий, которого "запросила из Праги Чешской Добрая царица молдавская Елена Сербская, любимая жена великого господаря Петра Степановича. Она имела обет напечатать книги писания о своих великих предках". Это - одно из объяснений появления Скорины в Молдове.

В рукописях также указываются и другие данные, свидетельствующие о пребывании Франциска Скорины в Молдове. Например, о его встрече с господарем Александру Лэпушняну.

"Александр Лэпушняну просит его обустроить будущий город Оргеев. Благодаря чертежам была создана дамба и озеро, на берегах которого был создан нынешний современный город Оргеев. Согласно указу Александра Лэпушняну, Георгий Франциск Скорина был его первым градоначальником", - рассказал Иванов.

Отдельно в рукописи указывается Косэуцкий монастырь, в котором Франциск Скорина, якобы, открыл лечебницу для людей разных сословий, на основе целебного источника.

Но самыми сенсационными данными, полученными из семейного архива Юрия Иванова, считаются указания на дату смерти и рождения великого первопечатника. Изучив архив, писатель сделал вывод, что Скорина родился в 1491 году, а умер в 22 сентября 1572 года на 82-м году жизни. Более того, писатель утверждает, что Франциск Скорина погребен в Рышканах. Место захоронения Юрию Иванову в свое время указал его дедушка.

Версии требуют тщательной проверки

Писатель Юрий Иванов ознакомил с рукописями российских и белорусских ученых. Так, доктор филологических наук, профессор, академик Сербской академии наук, заведующий кафедрой славянских литератур БГУ Иван Чарота отметил, что сведения, содержащиеся в рукописях, целиком меняют представления о Франциске Скорине, они меняют координаты пребывания и деятельности великого первопечатника.

"Все сведения, которые содержатся в рукописях, требуют очень тщательной проверки и исследования. Но в настоящее время не так много оснований подвергать их сомнению. Надеюсь, анализ будет проведен, но для этого нужны время, средства и усилия ученых разных специальностей", - заявил Чарота.

К проверке рукописей и фактов, в них изложенных, уже подключилось посольство Беларуси в Молдове.

"Наша задача – подвергнуть документы самой тщательной проверке. Их бегло осмотрели белорусские ученые. Также мы обратились в институт истории при Академии наук Молдовы, Национальный музей археологии Молдовы, центр медицинской экспертизы. Надеюсь, что вскоре мы получим первые экспертные заключения", – заявил Сергей Чичук, чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в Молдове.

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