Ученые предсказывают Европе климатическую катастрофу

КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. Специалисты Гронингенского университета заявили, что в XXI веке Северо-атлантическое течение может изменить свое направление, пишет портал EurekAlert.
Ученые оценивают вероятность подобного исхода в 15%, однако они сами признают, что построенная ими модель не учитывает влияние таяния льдов в Арктике, что только повысило бы угрозу этих изменений.
Подобные перемены, как считают ученые, могут спровоцировать сильное похолодание в Европе, поскольку именно это течение позволяет сохранять относительно мягкий климат в Северной Атлантике.
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