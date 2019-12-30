Ученые предсказывают Европе климатическую катастрофу

Перемены, как полагают исследователи, способны спровоцировать сильное похолодание на европейском континенте.

КИШИНЕВ, 30 дек - Sputnik. Специалисты Гронингенского университета заявили, что в XXI веке Северо-атлантическое течение может изменить свое направление, пишет портал EurekAlert.

Причиной этого может стать таяние льдов в Гренландии и увеличение количества осадков.

Ученые оценивают вероятность подобного исхода в 15%, однако они сами признают, что построенная ими модель не учитывает влияние таяния льдов в Арктике, что только повысило бы угрозу этих изменений.

Подобные перемены, как считают ученые, могут спровоцировать сильное похолодание в Европе, поскольку именно это течение позволяет сохранять относительно мягкий климат в Северной Атлантике.

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