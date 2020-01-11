В Приднестровье появится свой центр управления научной деятельностью

Такую инициативу, высказанную лидером приднестровского региона, собираются реализовать в ближайшее время.

ТИРАСПОЛЬ, 11 янв – Sputnik. Существующее положение дел в научной сфере региона лидер Приднестровья Вадим Красносельский считает неудовлетворительным. Такое мнение он высказал на совещании с представителями различных ветвей власти региона и Приднестровского госуниверситета имени Т.Г.Шевченко.

"Государственное финансирование научной сферы нельзя сокращать, но выделение средств из казны должно быть оправдано практическим результатом", - отметил Красносельский.

Участники совещания сошлись на том, что в первую очередь необходимо решить две задачи. Во-первых, внести изменения в действующее законодательство – Гражданский кодекс и закон о науке и научно-технической политике, расширив перечень возможных заказчиков научных исследований.

"На сегодняшний день госзаказ может поступить исключительно от имени правительства. На подготовку необходимых законодательных инициатив исполнительному органу власти отведено две недели", - сообщили в пресс-службе приднестровского лидера.

Второй момент – определение центра управления научной деятельностью. Красносельский считает, что соответствующий орган должен функционировать при правительстве. Центр будет создан в кратчайшие сроки.

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