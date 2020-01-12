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Как выглядит будущее: виртуальная полиция, роботы и кое-что еще

© CC0 / Pixabay / geralt
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
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В мире есть страны, где уже существует виртуальная полиция, которая следит за этическими и моральными нормами в Сети, за соблюдением правил и безопасностью персональных данных.

КИШИНЕВ, 12 янв – Sputnik. Искусственный интеллект становится все более популярным и, похоже, имеет многообещающее будущее, предлагая новые возможности для развития бизнеса в различных областях. В настоящее время технологии выполняют различные задачи, которыми до сих пор занимались исключительно люди. К примеру, есть автомобили, которые передвигаются без водителя, шахматные компьютеры и другие.

Нейронная сеть коры головного мозга
© Sputnik / А. Варфоломеев
Искусственный мозг из наноматериалов: уже не проект, а реальная разработка
Искусственный интеллект - огромная перспектива для человечества, и на самом деле это не что иное, как наше будущее, считает эксперт в области избирательного права, доктор политических наук Юрие Чокан.

Собеседник радиостудии Sputnik утверждает, что именно искусственный интеллект вносит ясность, и поэтому каждый из нас точно знает, что это за процедуры, и просто следует им. В то же время те, кто совершает определенные преступления в виртуальном мире, будут найдены и привлечены к ответственности.

"В мире есть страны, где уже существует виртуальная полиция, которая следит за этическими и моральными нормами в сети Интернет, за соблюдением правил и безопасностью персональных данных. Это очень важный аспект. Никто из нас не знает, как используются эти данные. Наша степень информационной зрелости не настолько сильна, чтобы мы понимали ценность этой информации", - отметил Чокан.

По его словам, в настоящее время именно информация является высшей ценностью.

На вопрос, может ли искусственный интеллект управлять всеми сферами, политической, экономической и социальной, Чокан ответил, что человек - это тот, кто создает информационные технологии, но необходимо их четкое регулирование.

Iurie Ciocan
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юрие Чокан

"В мире есть территории, где эта индустрия информационных технологий развивается очень быстро, – Россия, США, Китай, ЕС. Там появляются технологические, научные, исследовательские центры, которые благодаря инновациям вносят вклад в быстрое развитие технологий. При отсутствии какого-либо регламентирования, мы можем проснуться с частным ведомством, у которого будет контроль над многими областями", - считает Чокан.

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