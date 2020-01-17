Квоты в вузы России: такая возможность открыта и для приднестровцев

Бюджетные места для получения высшего образования в РФ ежегодно выделяются иностранным гражданам, а также соотечественникам, проживающим за рубежом.

ТИРАСПОЛЬ, 17 янв – Sputnik. Открыта регистрация на 2020-2021 учебный год для иностранных граждан и лиц без гражданства, в том числе соотечественников, проживающих за рубежом, изъявивших желание получить высшее образование за счет квот федерального бюджета России. В образовательном ведомстве Приднестровья рассказали, что этим правом могут воспользоваться и абитуриенты из Левобережья Днестра.

"В этом году прием заявок и документов будет осуществляться строго через специализированную информационную систему, на официальном сайте", - сообщили в Минпросе.

Всем желающим принять участие в отборе необходимо зарегистрироваться в этой системе, заполнить заявление и приложить необходимые документы. Все это можно сделать до 23 февраля 2020 года включительно.

В ведомстве также обращают внимание на то, что ранее используемая система RUSSIA.STUDY более не имеет права вести регистрацию граждан для участия в квотной кампании.

Как сообщил на пресс-конференции в пресс-центре Sputnik Молдова руководитель представительства Россотрудничества в Молдове Михаил Давыдов, для Молдовы, в частности для абитуриентов Приднестровья, в прошлом году на обучение в российских вузах было выделено более 500 квот. В этом году ожидается больше мест для жителей обоих берегов Днестра, но пока точное количество не известно.

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