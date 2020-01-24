Приднестровские аграрии наладили связи с польскими производителями

ТИРАСПОЛЬ, 24 янв – Sputnik. Приднестровские предприниматели договорились о более эффективном сотрудничестве напрямую с производителями техники и оборудования из Польше. Таковы результаты участия делегации из Приднестровья в крупнейшей международной выставке сельскохозяйственной техники POLAGRA PREMIERY 2020, которая прошла в городе Познань (Польша).
"Наши предприниматели также заключили соглашения на поставку сельскохозяйственной техники, запчастей и комплектующих", отметили в Торгово-промышленной палате приднестровского региона.
В состав приднестровской бизнес-делегации вошли руководители различных предприятий: "Агроимпорт", "Каменский колос", "Фиальт-Агро", "Лендер Агроприм".
Профессиональным посетителям выставки были продемонстрированы последние достижения по разным направлениям сельского хозяйства – в технике, животноводческом материале, в зоотехнических устройствах, ветеринарном оборудовании и т.д.
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