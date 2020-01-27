Молдавский металлургический завод возобновляет работу

Одно из самых крупных промышленных предприятий днестровского Левобережья снова запускает свое производство.

ТИРАСПОЛЬ, 27 янв – Sputnik. В электросталеплавильном цехе Молдавского металлургического завода проводятся ремонтные работы, сообщили в региональной Торгово-промышленной палате.

В частности, был проведен капитальный ремонт пульта управления дуговой печью.

Заменена вся оргтехника, установлены большие мониторы, на которых отображаются основные параметры технологических процессов, за работой печи следят дополнительные видеокамеры.

"Мы все вместе свели в единую систему управления. Теперь сталевар полностью информирован о всех моментах, которые работают на печи. Человек будет только управлять, выполнять технологию", - отметил начальник цеха Анатолий Рябчук.

Преобразилось и производственное помещение. Здесь был проведен капитальный ремонт с заменой полов, окон и мебели.

"Создание рабочих мест, удобства для работы, решение всех социальных вопросов - это все сделано для того, чтобы мы понимали, что у нас есть перспектива. У нас еще есть чем заниматься. Обустройство рабочего места – это повышение эффективности", - уверен гендиректор ММЗ Сергей Корнев.

Ремонт был проведен в рамках модернизации. Такие усовершенствования, по мнению руководства, облегчат труд сталеваров и минимизируют вероятность возникновения внештатных ситуаций.

Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>

Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям

Узнать, что мы сообщаем в OK