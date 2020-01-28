В Тирасполе открылось отделение российского научного общества

ТИРАСПОЛЬ, 28 янв – Sputnik. На базе медицинского факультета Приднестровского госуниверситета им. Т. Г. Шевченко открыто отделение российского научного общества. Идею об создании приднестровского отделения Научного медицинского общества анатомов, гистологов и эмбриологов России предложил глава организации Дмитрий Никитюк.
"После кропотливой подготовки пакета документов со стороны медицинского факультета и рассмотрения их на заседании Научного медицинского общества России единогласно было принято решение о учреждении приднестровского отделения", - рассказали в вузе.
Научное медицинское общество анатомов, гистологов и эмбриологов РФ состоит из 46 отделений в России и трех иностранных отделений. У организации есть свое издание – выходящий на русском языке четыре раза в год журнал "Морфологические ведомости".
"Это даст возможность членам приднестровского отделения публиковать свои научные труды в этом журнале, что повысит их публикационную активность", - уверены в университете.
Представители научно-медицинского сообщества Приднестровья также смогут участвовать в исследованиях, экспериментах коллег из России, в конференциях и съездах, организованных научным медцентром.
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