В ногу со временем: в Молдове будут созданы техплатформы для новых изобретений

Во многих странах такие площадки являются одной из самых успешных моделей государственно-частного партнерства в области технологических исследований и разработок.

КИШИНЕВ, 3 фев - Sputnik. Министр образования, культуры и исследований Корнелиу Попович обсудил с председателем Академии наук Молдовы Ионом Тигиняну создание национальных технологических платформ при участии научно-исследовательских институтов, университетов, малых и средних предприятий, государственных органов и неправительственных организаций.

По данным представителей Минобразования, в Европе технологические платформы (коммуникационные площадки для взаимодействия бизнеса и науки, потребителей и государства) являются одной из самых успешных моделей государственно-частного партнерства в области технологических исследований и разработок. Они помогают определить направления исследований и инноваций, имеющих первостепенное значение.

На первом этапе планируется обеспечение оборудованием, которое поможет наиболее быстрому развитию научных исследований, предлагается также возможность передачи авторского права на определенные разработки представителям частного сектора экономики.

Согласно концепции, предполагается сделать ставку на состязательность проектов, подготовленных группами, в состав которых будут привлечены представители различных научно-исследовательских институтов и университетов.

Предлагаемые ими разработки и изобретения должны внести более весомый вклад в развитие науки, экономики и общества в целом.

В ходе обмена мнениями было отмечено, что среди возможных источников финансирования на первом этапе могут быть вложения со стороны государства, а также международные гранты, в частности - предоставленный Европейским союзом для активного участия в программах исследовательского сообщества.

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