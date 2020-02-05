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Кишинев премировали за развитие сектора IT

Кишинев объявили "Городом года в Юго-Восточной Европе" в сфере IT

© Photo : Agenția de Investiții
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/technologies/20200205/29093524/kishinev-obyavili-gorodom-goda-v-yugo-vostochnoy-evrope-v-sfere-it.html

Решение приняло жюри, в составе которого были представители трех десятков крупнейших мировых компаний в области аутсорсинга бизнес-процессов и единых центров обслуживания.

КИШИНЕВ, 5 фев — Sputnik. За высокое развитие индустрии информационных технологий, в том числе в секторе аутсорсинга, Кишинев был удостоен звания "Город года в Юго-Восточной Европе" на престижной ежегодной конференции "CEE Business Services Summit and Awards 2020", которая прошла в Варшаве.

Столица Молдовы опередила в этой номинации такие города как Тбилиси и София. В состав жюри вошли представители трех десятков крупнейших мировых компаний в области аутсорсинга бизнес-процессов и единых центров обслуживания.

Chișinăul a fost premiat pentru dezvoltarea sectorului IT
© Photo : Agenția de Investiții
Кишиневу присудили награду на IT-конференции "CEE Business Services Summit and Awards 2020" в Варшаве.

"Эта награда присуждается Кишиневу впервые и стала результатом нашего успешного сотрудничества с партнерами по развитию — Агентством международного сотрудничества Германии (GIZ) и Агентством США по развитию (USAID)", — так прокомментировала решение жюри гендиректор государственного Агентства по инвестициям (AI) Родика Вербенюк.

В последние годы в сфере информационных технологий в Республике Молдова наблюдается быстрый рост. Экспорт IT-услуг в стране за один только 2018 год увеличился на 50 процентов по сравнению с предыдущим годом.

Молдавские роботы могут пожать вам руку
© Sputnik / Евгений Панасенко
В ногу со временем: в Молдове будут созданы техплатформы для новых изобретений
Большинство IT-компаний располагают свои штаб-квартиры в Кишиневе.

С запуском инициативы "Moldova IT Park" наша страна стала еще более привлекательной для новых инвесторов, включая компании, предоставляющие аутсорсинговые услуги, считают в AI.

По данным Агентства по инвестициям, Молдова пользуется популярностью среди инвесторов благодаря наличию специалистов с высшим образованием, владеющих иностранными языками, а также большей, по сравнению с другими странами, экономической эффективностью. 

Chișinăul a fost premiat pentru dezvoltarea sectorului IT
© Photo : Agenția de Investiții
В последние годы в сфере IT в Молдове наблюдается быстрый рост.

Кроме того, развитие сектора недвижимости и появление офисных зданий, оборудованных современной инфраструктурой, является еще одним преимуществом для привлечения новых инвесторов в Молдову.

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Теги:
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