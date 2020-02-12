С умами в Молдове все хорошо, жаль, что с наукой все плохо

В 2020 году специальные стипендии за выдающиеся достижения были присуждены семнадцати студентам-докторантам отечественных вузов. Это решение было принято на заседании кабинета министров в среду, 12 февраля.

И знаете, студенты — просто блеск.

Если вам кажется, что с наукой у нас дела нехороши, то вы будете правы. Но только наполовину. У нас, действительно неважная ситуация с Академией наук, с финансированием науки, с научной инфраструктурой в целом. И вообще, со всем тем, что у вас ассоциируется с научными исследованиями.

А вот с научными умами у нас в Молдове все хорошо. И всегда было хорошо.

Посмотрите, в каких областях трудятся 11 докторантов, которые получили правительственную стипендию. Это же просто роскошь, душа радуется. "Энергетические системы и технологии", "Экологическая химия", "Теория машин".

По специальности "клиническая неврология" — целых два стипендиата, то есть, по идее, молдавскую неврологию ждет блестящее будущее.

Еще шесть докторантов получили именные стипендии — в номинациях, которые названы в честь лучших молдавских ученых.

По этим названиям можно изучать историю нашей науки.

Вот, стипендия по математике "Валентин Белоусов" — в честь знаменитого молдавского математика, исследователя теории квазигрупп. Стипендия "Николай Анестиади" — в честь легендарного кардиохирурга, основателя кардиохирургической службы в республике. "Сергей Радауцан" — всемирно известный физик и, между прочим, председатель Верховного Совета МССР в 1967-1971 годах. То есть, на пост спикера парламента был избран ученый-физик. Что-то в этом есть, правда?

Названия областей, в которых ведут исследования награжденные именными стипендиями студенты, тоже ласкают взгляд. "Физика и технология материалов", "Микробиология", "Кардиология", Программирование". "Теория литературы", в конце концов.

В общем, если окинуть взором список награжденных докторантов (при этом больше ничего не зная о состоянии нашей науки), то Молдова предстанет не то, чтобы прямо Кремниевой долиной или, допустим, Сколково — но научной державой вполне себе мирового уровня.

На этом месте нам стоит очнуться от розовых грез и опуститься на землю. Где вместо дорог, в основном, направления, а вместо юстиции — вечная реформа. Потому что главный вопрос, который неизбежно возникнет у читателя, звучит невесело: "Интересно, сколько из этих блестящих умов останутся в Молдове?"

Можно скептически пожать плечами, узнав о размере этой стипендии (напомним, не за какие-нибудь обыкновенные "успехи", а за "выдающиеся достижения"), — от 2000 до 2500 леев, — и предположить, что за рубежом предложат гораздо больше. Но не в сумме стипендии тут дело.

В странах Европейского союза и в США аналогичные стипендии для перспективных молодых ученых выглядят тоже небогато. В Евросоюзе это обычно около 300-350 евро в месяц. В Штатах, в среднем, около 15000 долларов в год. Конечно, это существенно больше, чем сто евро молдавской наградной стипендии, но в европейских и американских реалиях на такие деньги тоже не разгуляешься.

Речь не о деньгах, а о перспективе. О научных амбициях и возможностях для их реализации.

Да, любой из 17 молдавских студентов, поименованных в списке награжденных в 2020 году, может выбрать любой университет мира, и там его оторвут с руками. Но если произойдет так, что они покинут Молдову (а с высокой вероятностью, так и будет), то это случится не из-за стипендии. А потому что в нашей стране талантливому молодому ученому практически негде применить свои глубокие знания и выдающиеся умения.

Как сказал в беседе с корреспондентом Sputnik тогдашний советник президента РМ и нынешний министр образования, культуры и исследований Корнелиу Попович, Академия наук на сегодняшний день практически разрушена.

"Того центра науки, который был, уже не существует. То, что создавалось с 1946 по 2017 годы, в области науки уничтожено", — сказал он, комментируя ситуацию.

Причина этого бедствия, в немалой степени, в ничтожном финансировании и в плохом управлении научными институтами, говорят сами ученые.

В далеком 2004 году новый Кодекс о науке и инновациях впервые поставил перед страной стратегическую цель — поднять финансирование науки на уровне минимум 1% от ВВП в год. Сегодня от этой амбициозной задачи не осталось и следа. Наука и инновации в государственном бюджете в последнее десятилетие финансировались по остаточному принципу, на уровне 0,25-0,35% от ВВП.

Правда, увеличились бюджетные расходы на образование. Финансирование сферы образования увеличено в 2020 году на 8,5% и достигнет 13 миллиардов леев. Но вот, что делать с выпускниками и докторантами потом, когда закончится "образование" и должна начаться "научная деятельность" — все еще неясно.

На заседании правительства, где было утверждено постановление о награждении молодых ученых, премьер-министр Ион Кику отметил необходимость поддержки студентов и докторантов, которые обучаются в области естественных наук, в инженерных областях и в сфере информационных технологий.

"Будущее принадлежит этим профессиям, поэтому нам нужно заинтересовать молодежь страны, чтобы они применили на практике свои знания", — сказал премьер.

Очень правильные слова. Возможно, это означает, что и в научной сфере Молдовы наконец произойдут так нужные, необходимые перемены. И что всех до одного из списка 17 талантливых ученых, получивших стипендии в 2020 году, мы обнаружим и через десять, и через двадцать лет — дома, в родной стране. В научных институтах и в университетах, в лабораториях и на полях, возрождающих былую славу молдавской науки.

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