Науку в народ: в РЦНК пройдет акция "Открытая лабораторная"

Ко Дню российской науки в РЦНК в Кишиневе подготовили масштабное научное мероприятие для всех желающих.

КИШИНЕВ, 14 фев - Sputnik. "Открытая Лабораторная" – международная просветительская акция на тему устройства мира пройдет 15 февраля в 12:00 в Российском центре науки и культуры (РЦНК). Акция приурочена ко Дню российской науки.

"Это самая масштабная однодневная научно-популярная акция в мире: просветительский проект, который помогает узнать, как устроены природа и техника, понять, откуда мы произошли, и проверить, насколько ваша картина мира соотносится с его реальным устройством", - говорится в сообщении пресс-службы РЦНК.

В подготовке заданий приняли участие ведущие ученые России и других стран. Участников акции – "лаборантов" – ждут именные вопросы от эволюциониста, доктора биологических наук Александра Маркова, биоинформатика, доктора биологических наук Михаила Гельфанда, астрофизика, доктора физико-математических наук, профессора РАН Сергея Попова, астрофизика, доктора физико-математических наук, член-корреспондента РАН Юрия Ковалева, геофизика, кандидата физико-математических наук Александра Костинского.

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Участникам предстоит проверить свои знания из области физики, химии, биологии, астрономии, антропологии, механики, касающиеся устройства и принципа действия самых привычных вещей. Каждый участник на время игры станет лаборантом, которому за 30 минут предстоит ответить на вопросы – после чего компетентный "завлаб" разберет все ответы.

После акции состоится увлекательное шоу от научно-развлекательной лаборатории "Менделевиум".

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