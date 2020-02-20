Опасные смартфоны и компьютеры - как могут проследить за жителями Молдовы

КИШИНЕВ, 20 фев - Sputnik. Жизнь современного человека невозможно уже представить без ежедневного использования современных гаджетов - посредством мессенджеров мы общаемся с теми, кто уехал из Молдовы на долгое время, специализированные программы помогают нам в работе, а чтобы немного снять напряжение, накопленное за день, можно поиграть к компьютерные игры.

Однако такое разнообразие современных технологий таит в себе опасность - и граждане Молдовы должны знать, какую именно.

Опасность могут представлять программы, которые получают доступ к телефонной книге пользователя, но не афишируют это, а также приложения по блокировке спам-звонков. Эксперты в области IT подчеркивают, информация о входящих звонках так или иначе поступает на их сервера компании-разработчика таких программ.

Большую опасность таят в себе программы по удаленному управлению компьютером или смартфоном. Такие программы могут с легкостью взломать хакеры, заинтересованные в получении определенной, конфиденциальной информации, а затем использовать ее в своих, корыстных целях. © Sputnik / Андрей Рудаков Смогут ли гаджеты заменить в Молдове печатную книгу

Каждый пользователь Сети может неоднократно становиться жертвой взломщиков и потерять крупную сумму денег, рассказал корреспонденту Sputnik Молдова международный эксперт в области информационной безопасности Андрей Руснак.

Любой пользователь, который вошел во всемирную паутину, уже оттуда не выйдет, говорит собеседник. В настоящее время при населении Земли в семь с половиной миллиардов человек, 3,8 миллиарда (то есть примерно половина - ред.) являются пользователями интернета. 51% из них, как минимум один раз, подверглись атаке хакеров.

А еще, кроме компьютеров, у нас есть мобильные телефоны, планшеты и прочие гаджеты с мобильной операционной системой. Таковых в мире пять миллиардов устройств, 67% из которых подвергаются взлому.

"У меня есть мобильный телефон, планшет, другие гаджеты, и если взломали одно, то взламывают и другое. Более 95% пользователей Facebook, которых больше двух миллиардов ста миллионов, - это мобильные пользователи. Сегодня люди "живут" в мобильных телефонах – там мессенджеры, социальные сети, почта, корпоративные и некорпоративные приложения, игры, - и все находятся в уязвимой ситуации", - отметил собеседник. © Sputnik / Osmatesco Фотограф: заменят ли смартфоны профессиональные фотоаппараты

По статистике 86-87% атак – чистого рода криминал. Два процента взломов производится с целью шпионажа – международного и корпоративного.

У заказчиков любого воздействия в информационном пространстве может быть множество целей - экономического, политического, экстремистского характера. Исполнителей заказа цели не интересуют, волнует только эффект. Их действия будут одинаковыми и даже жертвы могут быть одни и те же, говорит специалист.

Человечеству еще только предстоит узнать истинный размах деятельности киберпреступников, уверен Андрей Руснак. По прогнозам специалистов, к 2020 году в мире в активном пользовании будет находиться порядка 20 миллиардов устройств, подключенных к интернету. Поэтому ущерб и последствия будущих киберпреступлений могут быть поистине ужасающими.

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