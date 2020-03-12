Солнечная батарея для уличного освещения: в Тирасполе работают над проектом

Образцы автономного освещения продемонстрировал руководитель предприятия, на котором они производятся.

ТИРАСПОЛЬ, 12 мар – Sputnik. Образец солнечной батареи, которую предполагается установить в одном из микрорайонов Тирасполя для уличного освещения, презентовал руководитель приднестровского завода "Электромаш" Владимир Трандасир лидеру Приднестровья Вадиму Красносельскому.

"Электромаш" готов предоставить опору и установить пилотный светильник, источником энергии которого будет солнечный свет", - сказал Трандасир.

Как сообщили в пресс-службе приднестровского лидера, проект по внедрению в Приднестровье системы освещения улиц с использованием солнечных батарей реализуется по поручению Красносельского, который назвал завод "Электромаш" оптимальной для этого производственной площадкой.

"Наш завод готов взяться за эту работу. На организацию сборочного процесса необходимо около полугода", - пояснил руководитель предприятия.

Специалисты просчитают все варианты производства солнечных батарей, в том числе при уменьшенном размере полотна панели до оптимального – не больше А3.

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