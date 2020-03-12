Солнечная батарея для уличного освещения: в Тирасполе работают над проектом

ТИРАСПОЛЬ, 12 мар – Sputnik. Образец солнечной батареи, которую предполагается установить в одном из микрорайонов Тирасполя для уличного освещения, презентовал руководитель приднестровского завода "Электромаш" Владимир Трандасир лидеру Приднестровья Вадиму Красносельскому.
"Электромаш" готов предоставить опору и установить пилотный светильник, источником энергии которого будет солнечный свет", - сказал Трандасир.
"Наш завод готов взяться за эту работу. На организацию сборочного процесса необходимо около полугода", - пояснил руководитель предприятия.
Специалисты просчитают все варианты производства солнечных батарей, в том числе при уменьшенном размере полотна панели до оптимального – не больше А3.
Будь в курсе всех событий в стране и мире: узнай первым, что происходит сейчаc>>>
Смотреть видео Cлушать радио Перейти к другим новостям
Узнать, что мы сообщаем в OK