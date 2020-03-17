Главный вуз Приднестровья переходит на дистанционное обучение

В процессе обучения теперь для контакта студента и преподавателя будут применяться все возможные средства сообщения.

ТИРАСПОЛЬ, 17 мар – Sputnik. Приднестровский госуниверситет им. Т. Г. Шевченко с 16 марта перешел на новую форму обучения - дистанционную. Такое решение было принято в связи с введением в регионе карантина из-за угрозы коронавируса, а также с распоряжением правительства приостановить учебный процесс в школьных учреждениях и вузах.

Как сообщили в Приднестровском госуниверситете, студенты будут обучаться на дому, а преподаватели продолжат работу на местах. Занятия будут проводиться по утвержденному прежде расписанию, но только уже в дистанционной форме.

"От студентов университета требуется лишь обратная связь с преподавателем. Они должны будут изучать конспекты лекций, выполнять практические задания и отвечать на вопросы", - сообщила проректор по образовательной политике и менеджменту качества обучения Лариса Скитская.

Преподаватели же будут разрабатывать и размещать электронные версии конспектов лекций, презентации, задания на практические, лабораторные занятия и контрольные на образовательном портале университета, а связь со студентами будут поддерживать по Skype, в соцсетях, мессенджерах и по электронной почте.

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