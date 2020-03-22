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Ученый изучает ДНК с помощью электронного микроскопа

Мужчины Молдовы – основные рода

© AFP 2019 / DANIEL LEAL-OLIVAS
Наука и технологии
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/technologies/20200322/29576092/muzhchiny-moldovy-osnovnye-roda.html

Результаты исследований, проведенные международной группой ученых, воссоздают родовой портрет мужской половины Республики Молдова.

КИШИНЕВ, 22 мар - Sputnik. Выявлены основные гаплогруппы в Республике Молдова и Западной Молдове - современной Румынии - в чем сходство и различие?

Два года назад на сайте Sputnik Молдова вышла статья "ДНК молдаван – генетический портрет", в которой были рассмотрены результаты исследований группы ученых, опубликованных в журнале Plos One. Тогда автор рассказал о некоторых аспектах этого исследования, которые ранее в СМИ не освещались. Напомним, что оригинал статьи в Plos One вышел под заголовком Paleo-Balkan and Slavic Contributions to the Genetic Pool of Moldavians: Insights from the Y Chromosome (Палео-балканский и славянский вклад в генетический фонд молдаван: Исследование Y хромосомы).

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© Sputnik / Виталий Арутюнов
ДНК молдаван – генетический портрет

Учитывая большой интерес к поднятой теме у читателей, хотелось бы обратить внимание на некоторые другие факты, которые ранее оставались в тени.

Как сообщается в коллективной монографии, опубликованной в Plos One, Молдова обладает богатым историческим и культурным наследием, что может быть отражено в нынешнем генетическом составе населения. Всесторонних исследований о генетической структуре населения современных молдаван до сих пор не проводилось. Чтобы преодолеть этот разрыв по отношению к отцовским линиям, авторы проанализировали Y-хромосомы у 125 молдавских мужчин. Кроме того, были изучены Y-хромосомы у 53 украинцев из восточных районов Молдовы и 54 румын из соседней Румынии.

Результаты этих исследований сжато представлены ниже в инфографике:

Гаплогруппы
© Sputnik / Moldova
Гаплогруппы

Во-первых, хотелось бы обратить внимание, что румынские образцы собраны в исторической Западной Молдове. То есть, в историческом смысле они тоже молдавские, только западномолдавские. Во-вторых, мажоритарный набор гаплогрупп вышеуказанных образцов один и тот же – R1a, I2a, R1b, Е1b. Разница между ними только в процентном соотношении. 

Основные по численности рода на обоих берегах Прута – R1a и I2a. Гаплогруппа R1a преобладает у восточных молдаван - 30%, в Западной Молдове – 17%. Эта гаплогруппа доминирует в Восточной Европе – Польше, Белоруссии, России и Украине. 

© CC0 / Pixabay
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I2a - один из древнейших родов Европы, но он был почти полностью истреблен примерно 4500-4000 лет назад, и последующие две тысячи лет был на грани полного исчезновения, но, пройдя так называемое бутылочное горлышко популяции, постепенно восстановился около 2300 лет назад. Носителей I2a в Западной Молдове - 41%, в Республике Молдова – 21%.

На третьем месте – R1b, это основная по численности западноевропейская гаплогруппа, распределена почти одинаково в РМ - 14% и Западной Молдове - 13%. Кстати, в Северной Италии R1b – 53%, в центральной – 43%.

На четвертом месте – также одна из старейших европейских гаплогрупп Е1b, ее носителей в Республике Молдова – 9%, а в Западной Молдове - 6%.

Остальных гаплогрупп – единицы процентов.

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Теги:
генетика, днк, история, молдаване


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