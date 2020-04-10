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Девушка работает за ноутбуком

Эксперты разработали IT-приложение - как по нему определить симптомы COVID-19

© Sputnik / Владимир Песня
Наука и технологии
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Sputnik
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/technologies/20200410/29839604/eksperty-razrabotali-it-prilozhenie-kak-po-nemu-opredelit-simptomy-covid-19.html

Наблюдение за пациентами, находящимися в карантине, теперь врач может осуществлять через новое онлайн-приложение, разработанное молдавскими IT-специалистами.

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. Современные информационные технологии могут способствовать снижению случаев заболеваемости коронавирусом нового типа - группа экспертов в области IT разработала онлайн-приложение "Chatbot Medcast".

Посредством этой программы медики смогут по интернету выслушивать жалобы пациентов и обращать внимание на симптомы, которые характерны вирусу нового типа. 

Приложение напоминает владельцам компьютеров и смартфонов об основных правилах нахождения на карантине, уточняет, как правильно следить за личной гигиеной и поддерживать чистоту в доме, обрабатывая поверхности при уборке антисептиками.
Машина скорой помощи.
© Photo : Miroslav Rotari.
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Главное преимущество онлайн-платформы состоит в том, что в случае повышения температуры и появления симптомов острого вирусного заболевания человек сможет по интернету сообщить об этом семейному врачу.

Разработка новой программы проводилась под контролем рабочей группы, в которую вошли представители министерства здравоохранения, врачи, преподаватели медицинских кафедр профильного вуза. 

Главное преимущество онлайн-платформы - возможность врача наблюдать за пациентами без физического контакта с ними, проводя периодический мониторинг состояния их здоровья, а, в случае необходимости, госпитализации и лабораторных исследований на COVID-19.

Сейчас платформа доступна в Viber и Telegram, через несколько дней ее запустят и в социальной сети Facebook.

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Теги:
технологии, разработка, приложение, симптомы, коронавирус


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