Эксперты разработали IT-приложение - как по нему определить симптомы COVID-19

Наблюдение за пациентами, находящимися в карантине, теперь врач может осуществлять через новое онлайн-приложение, разработанное молдавскими IT-специалистами.

КИШИНЕВ, 10 апр - Sputnik. Современные информационные технологии могут способствовать снижению случаев заболеваемости коронавирусом нового типа - группа экспертов в области IT разработала онлайн-приложение "Chatbot Medcast".

Посредством этой программы медики смогут по интернету выслушивать жалобы пациентов и обращать внимание на симптомы, которые характерны вирусу нового типа.

Приложение напоминает владельцам компьютеров и смартфонов об основных правилах нахождения на карантине, уточняет, как правильно следить за личной гигиеной и поддерживать чистоту в доме, обрабатывая поверхности при уборке антисептиками. © Photo : Miroslav Rotari. В Молдове число заболевших коронавирусом выросло до 1289

Главное преимущество онлайн-платформы состоит в том, что в случае повышения температуры и появления симптомов острого вирусного заболевания человек сможет по интернету сообщить об этом семейному врачу.

Разработка новой программы проводилась под контролем рабочей группы, в которую вошли представители министерства здравоохранения, врачи, преподаватели медицинских кафедр профильного вуза.

Главное преимущество онлайн-платформы - возможность врача наблюдать за пациентами без физического контакта с ними, проводя периодический мониторинг состояния их здоровья, а, в случае необходимости, госпитализации и лабораторных исследований на COVID-19.

Сейчас платформа доступна в Viber и Telegram, через несколько дней ее запустят и в социальной сети Facebook.

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