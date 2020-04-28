В Академии наук обсудили методы изучения COVID-19 и борьбы с коронавирусом

По мнению академиков, борьба с COVID-19 является в настоящий момент одним из наиболее важных вопросов в повестке дня органов власти всех уровней, а также для медицинского персонала и ученых.

КИШИНЕВ, 28 апр — Sputnik. Во вторник в Кишиневе состоялся научный симпозиум на тему: "Пандемия COVID-19: медицинская научная поддержка или что нам нужно знать о коронавирусе и пандемии SARS-CoV-2".

Симпозиум транслировался в режиме онлайн. По видеосвязи в работе научной конференции принял участие нобелевский лауреат в области медицины, профессор Калифорнийского университета в Беркли Рэнди Шекман.

На симпозиуме присутствовали члены созданной при Академии наук комиссии экспертов в области медицины, которой предстоит сотрудничать с исследователями в различных областях с целью выработать конструктивные рекомендации по преодолению эпидемиологического кризиса. Председателем комиссии была избрана Ева Гудумак, глава профильной структуры в Совете гражданского общества при президента Республики Молдова.

С докладами на конференции выступили профессоры Константин Спыну, Николае Фуртунэ и Алексей Чебан, которые рассмотрели генезис и особенности нового коронавируса и эволюцию эпидемии COVID-19 в Молдове. Ректор государственного университета медицины и фармакологии (ГУМФ) Эмил Чобану рассказал о подготовке медицинских кадров в период коронавирусной пандемии.

Академик Станислав Гроппа подготовил обзор по методике научных исследований в ГУМФ и об актуальных направлениях в области изучения вирусных патологий. Ева Гудумак выступила с докладом по достижениям в лечении бронхопульманологических патологий.

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Учитывая, что борьба с COVID-19 является в настоящий момент одним из наиболее важных вопросов в повестке дня органов власти всех уровней, а также для медицинского персонала и ученых, президиум АНМ заявил о начале работы по созданию базы публикаций из национальных и международных журналов с информацией, касающейся борьбы с последствиями инфицирования человека коронавирусом SARS-CoV-2 и преодоления пандемии COVID-19, с которой человечество сталкивается на современном этапе.

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