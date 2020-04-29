Опасный вирус может "завладеть" данными жителей Молдовы

Компания-разработчик одного из самых известных компьютерных антивирусов сообщила об опасной вредоносной программе, которая получает личные данные пользователей ПК или смартфонов через фейковые видеоролики о коронавирусе.

КИШИНЕВ, 29 апр - Sputnik. Международная компания по информационной безопасности, работающая на пространстве стран Европы и СНГ, сообщила о всплеске активности банковского вируса-"трояна" Grandoreiro на фоне пандемии COVID-19.

Ранее Grandoreiro распространялся в основном при помощи спама через фейковые обновления Java или Flash.

В настоящее время эксперты компании обнаружили, что он стал скрываться в видео на поддельных сайтах, обещающих предоставить секретные данные о коронавирусе. Однако после попытки воспроизвести ролик, начинается загрузка вредоносной программы на устройство пользователя. © Sputnik / Cătălina Cernei Экономический эксперт: почему оплата картой лучше и безопаснее

Среди основных вредоносных функций компьютерного вируса Grandoreiro: манипулирование окнами, самообновление, захват клавиш, моделирование действий мыши и клавиатуры, управление браузером жертвы и навигация по выбранным URL-адресам, перезапуск устройств, блокировка доступа к определенным веб-сайтам.

"Троян" собирает различную информацию о скомпрометированных устройствах: название компьютера, имя пользователя, версию операционной системы.

Также "червь" выясняет, установлено ли приложение для защиты доступа к онлайн-банкингу, получает список установленных продуктов безопасности. Некоторые его версии также способны похищать учетные данные, хранящиеся в Google Chrome и Microsoft Outlook.

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