Когда 5G может прийти в Молдову: что говорят власти

С точки зрения кибербезопасности власти будут следить за тем, какое оборудование станут использовать для сетей 5G.

КИШИНЕВ, 11 июн – Sputnik. Мобильных коммуникационных сетей пятого поколения (5G) в Молдове нет. Внедрение этих технологий - только в планах мобильных операторов и властей республики. Об этом заявил государственный секретарь Минэкономики Виталий Тарлев на брифинге в четверг.

По его словам, в декабре прошлого года началась работа по вопросам технологии 5G на уровне экспертов Минэкономики, при этом была кооптирована международная экспертиза Международного союза электросвязи.

Тарлев отметил, что подготовка к появлению в Молдове сети 5G разделена на несколько этапов. "Первый – консолидация существующих возможностей на уровне 4G, и использование их по-максимуму", - сказал Тарлев.

Второй этап, пояснил госсекретарь, предполагает подготовку властями технической базы, которую планируется использовать для новых технологий 5G.

"То есть первый этап на 2020-2022 годы включает консолидацию и подготовку, а этап на 2020-2023 и 2023-2025 годы – развитие сетей. Это и есть ответ на вопрос общественности о существовании в Молдове мобильных коммуникационных сетей пятого поколения. Их пока нет. Они только в планах операторов и властей", - сказал госсекретарь.

По его словам, власти должны подготовить законодательную базу и техническую составляющую, а операторам необходимо разработать план развития, проанализировать рынок, после чего они придут с инвестициями для развития сети и предоставления пакетов конечным потребителям.

Как отметил госсекретарь, с точки зрения общественного здоровья установлено, что существующие в Молдове нормы - одни из самых жестких на мировом уровне.

"Максимально допустимый уровень интенсивности потока электромагнитной энергии на человека в Молдове составляет 10 милливатт на квадратный сантиметр. Это примерно в 8 раз ниже, чем во многих индустриально развитых странах, и гораздо ниже европейских норм", - сказал Тарлев.

По его словам, с точки зрения кибербезопасности власти будут следить за тем, какое оборудование станут использовать операторы, и насколько безопасными окажутся эти сети.

Есть ли связь 5G с COVID-19?

Национальное агентство общественного здоровья ранее опровергло информацию, появившуюся в публичном пространстве, что существует связь между внедрением технологии 5G и развитием пандемии COVID-19, поскольку этому нет никаких доказательств.

"Развитие пандемии абсолютно не зависит от технологии 5G, а заявления и сообщения, распространяемые в социальных сетях о предполагаемой связи между COVID-19 и 5G, являются дезинформацией и поддерживают состояние путаницы и паники, что является опасным и распространяется так же быстро, как новый коронавирус", - говорится в сообщении структуры.

Как отметили эксперты, COVID-19 передается от человека к человеку через чихание, кашель или дыхание. Технология 5G основана на радиочастоте и не создает вирусов, сообщили в НАОЗ. Озабоченность специалистов по поводу вреда здоровью от использования мобильных сетей обычно связана с излучением и не связана с инфекцией COVID-19.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova