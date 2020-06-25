Число пользователей широкополосного интернета в Молдове продолжает расти

КИШИНЕВ, 25 июн — Sputnik. За первые три месяца 2020 года общее число пользователей фиксированного широкополосного интернета в Молдове выросло по сравнению с данными за прошлый год на 1,2 процента и составило более 678 тысяч, сообщает Национальное агентство по регулированию в области электронных коммуникаций и информационных технологий (НАРЭКИТ).

Объем выручки, полученной в этом секторе, вырос по сравнению с первым кварталом прошедшего года на 2,4 процента и составил более 341 миллиона леев.

Большинство пользователей в Молдове подключены к сети интернет по оптоволоконной связи (более 460 тысяч), их число выросло почти на два процента. Число абонентов, которые используют технологию xDSL, напротив, уменьшилось на полтора процента и составило немногим более 160 тысяч человек.

На рынке фиксированного широкополосного доступа в Интернет в конце первого квартала 2020 года наибольшую долю занимает национальный оператор связи "Moldtelecom" - 62%. Провайдеру "StarNet Soluții" принадлежит 21 процент рынка, "Orange Moldova" - 7 процентов. Совокупная доля рынка других поставщиков составила 10 процентов.

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