Поощрительные правительственные стипендии теперь смогут получать и заочники

Ежегодно десятки талантливых исследований участвуют в конкурсе на получение стипендии правительства за выдающиеся успехи в учебе и исследованиях.

КИШИНЕВ, 1 авг — Sputnik. Правительство утвердило поправку к Положению о порядке присуждения правительственной стипендии за выдающиеся достижения в области исследований, разработок и инноваций. Теперь их смогут получать и студенты, которые обучаются заочно.

Стипендии за отличную учебу и за особый успех в исследованиях присуждается ежегодно докторантам и студентам, начиная со второго года обучения. Конкурс организуется с ноября по декабрь Министерством образования, культуры и исследований.

Чтобы получить правительственную стипендию, соискателю необходимо представить результаты своей деятельности в области исследований и инноваций как минимум на трех национальных и двух международных научных конференциях. Результаты исследований стипендиатов должны быть подтверждены научными публикациями и патентами, из которых минимум один — на международном уровне.

Ежегодно присуждается 21 правительственная стипендия в размере 2500 леев и 6 стипендий по научным областям в размере 2000 леев.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova