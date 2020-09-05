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Молдова оказалась на 59 месте в глобальном рейтинге инноваций

© Sputnik / Евгений Панасенко
Наука и технологии
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Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/technologies/20200905/31561415/moldova-okazalas-na-59-meste-v-globalnom-reytinge-innovatsiy.html

По оценкам Всемирной организации интеллектуальной собственности, наша страна не демонстрирует высоких показателей по степени инновационного развития.

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. Республика Молдова заняла 59-е место среди 131 государств  в глобальном рейтинге инноваций за 2020 год, набрав в общей сложности 32,98 балла из 100 возможных. 

В списке наша страна расположилась между Монголией и Южно-Африканской республикой.

Украина в этом индексе находится на 45-м месте, а Румыния - на 46-м.

Информационные технологии.
© Sputnik / Наталья Селиверстова
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Молдову также оценили по степени развития инфраструктуры (88 место), человеческого капитала и исследований (75 место), творческой результативности (51 место), развитости рынка инноваций (42 место), по показателю знаний и технологических результатов (51 место).

В рейтинге лидирует Швейцария, сохраняя первое место с 2011 года. За ней следуют Швеция, США, Великобритания и Нидерланды. Впервые в десятку стран с самым высоким уровнем инноваций вошла Республика Корея.

Глобальный индекс инноваций публикуется ежегодно с 2007 года и составляется Всемирной организацией интеллектуальной собственности.

Каждая из стран оценивается, исходя из 80 показателей, в том числе исследований потенциала по человеческому и исследовательскому капиталу, инфраструктуре и другим.

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