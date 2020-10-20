Полмиллиона на стартап: в Молдове появится Фонд поддержки цифровых инноваций

В Молдове вскоре может появиться Фонд цифровых инноваций и технологических стартапов. Средства Фонда пойдут на поддержку цифровых продуктов и услуг, созданных молдавскими IT-компаниями.

КИШИНЕВ, 20 окт — Sputnik. Министерство экономики и инфраструктуры предлагает создать в Молдове Фонд цифровых инноваций и технологических стартапов. Планируется, что новая финансовая структура будет выдавать гранты на разработку и на развитие продуктов отечественных IT-компаний. Проект постановления правительства об утверждении регламента Фонда предложен для публичных консультаций.

Зачем нужен фонд?

IT сфера по праву считается одной из наиболее развивающихся отраслей национальной экономики. Ее доля в ВВП страны составляет около 3.1% и продолжает расти. По мнению специалистов минэкономики, многие компании этого направления только начинают расти и развиваться, их потенциал не раскрыт должным образом.

Главными препятствиями на пути роста таких компаний в ведомстве называют: отсутствие финансирования и неспособность образовательных учреждений поставить необходимое количество специалистов сферы высоких технологий.

В минэкономики также отмечают, что развитие технологических стартапов с помощью специализированных фондов и других стимуляционных механизмов давно и успешно используется за рубежом.

В настоящее время, по данным Moldova IT park, около 80% IT-компаний разрабатывают продукты и услуги для внешних рынков, активно используют при этом аутсорсинговые услуги, вместо создания и продвижения собственных услуг.

Поэтому, в правительстве рассчитывают, что создание специализированного фонда позволит:

поддерживать ежегодно не менее 10 технологических стартапов;

поддерживать не менее 10 потенциально успешных цифровых продуктов или услуг ежегодно;

увеличивать на 10% количество рабочих мест в компаниях-получателях грантов и т. д.

Как будет работать Фонд?

Управляться, по замыслу властей, Фонд будет госпредпиятием Moldova IT park с помощью Административного совета, в который войдут представители Минэкономики, Министерства финансов, центра Tekwill, ассоциации IT-компаний ATIC и, возможно, иностранных доноров. Совет будет изучать проекты претендентов и принимать решения кому выдавать грант.

Согласно регламенту Фонда, грант может покрывать до 80% стоимости проекта, но не должен превышать 500 тыс. леев.

Для того чтобы получить грант, проект должен соответствовать четырем условиям:

представлять собой цифровую инновацию;

иметь коммерческий потенциал;

учитывать потенциальный рынок сбыта;

команда должна обладать достаточными навыками, для внедрения проекта.

Финансироваться Фонд будет из государственного бюджета, внешних грантов и других источников, не запрещенных законом. Во время первого года работы из государственного бюджета на нужды фонда выделят 5 млн леев, еще столько же предоставят иностранные доноры.

После завершения этапа публичных консультаций 26 октября, проект регламента Фонда будет передан в правительство для утверждения.

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