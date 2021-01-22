Глава Россотрудничества в Молдове встретился с президентом Академии наук

КИШИНЕВ, 22 янв - Sputnik. Руководитель представительства Россотрудничества в Республике Молдова Андрей Муравьев встретился с президентом Академии наук Республики Молдова Ионом Тигиняну.

"В ходе конструктивной беседы собеседники обменялись мнениями по текущему состоянию российско-молдавских научных связей", - говорится в сообщении Россотрудничества в Молдове.

В ходе встречи были затронуты различные темы, связанные с сотрудничеством академического сообщества обеих стран: перспективы расширения двустороннего взаимодействия в научной, научно-технической и гуманитарной сферах, в том числе организация совместных проектов для молодых ученых двух стран.

"Участники встречи высказали намерения о дальнейшем сотрудничестве и условились поддерживать деловые контакты", - добавили в Россотрудничестве.

На встрече присутствовали Виктор Морару, вице-президент Академии наук и координатор отделения социальных, экономических, гуманитарных и искусствоведческих наук, и его заместитель Аурелиан Данилэ.

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