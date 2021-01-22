12:00 22 Января 2021
Молдова
rumdro
Прямой эфир
  • EUR21.19
  • USD17.45
  • RUB0.24
  • RON4.35
  • UAH0.62
Поиск
Глава представительства Россотрудничества посетил Академию наук

Глава Россотрудничества в Молдове встретился с президентом Академии наук

© Photo : Российский центр науки и культуры в Кишинёве
Наука и технологии
Получить короткую ссылку
34 0 0
https://cdn2.img.sputnik.md/images/07e5/01/16/33339889.jpg
Sputnik Молдова
https://ru.sputnik.md/technologies/20210122/33339928/glava-rossotrudnichestva-v-moldove-vstretilsya-s-prezidentom-akademii-nauk.html

Участники встречи обсудили текущее состояние молдавско-российских научных связей и возможности для расширения двустороннего взаимодействия.

КИШИНЕВ, 22 янв - Sputnik. Руководитель представительства Россотрудничества в Республике Молдова Андрей Муравьев встретился с президентом Академии наук Республики Молдова Ионом Тигиняну.

Вручение в Тирасполе премий конкурса Перспектива, организуемого МИА Sputnik Молдова.
© Sputnik / предоставлено: Представительство Россотрудничества в РМ
Перспектива для молодых журналистов: в Тирасполе наградили победителей конкурса

"В ходе конструктивной беседы собеседники обменялись мнениями по текущему состоянию российско-молдавских научных связей", - говорится в сообщении Россотрудничества в Молдове.  

В ходе встречи были затронуты различные темы, связанные с сотрудничеством академического сообщества обеих стран: перспективы расширения двустороннего взаимодействия в научной, научно-технической и гуманитарной сферах, в том числе организация совместных проектов для молодых ученых двух стран. 

Новый руководитель представительства Россотрудничества в Молдове Андрей Муравьев.
© Photo : Российский центр науки и культуры в Кишинёве
Андрей Муравьев - новый глава Россотрудничества в Молдове - справка

"Участники встречи высказали намерения о дальнейшем сотрудничестве и условились поддерживать деловые контакты", - добавили в Россотрудничестве.

На встрече присутствовали Виктор Морару, вице-президент Академии наук и координатор отделения социальных, экономических, гуманитарных и искусствоведческих наук, и его заместитель Аурелиан Данилэ.

Будь в курсе всех новостей в Молдове и мире! Подпишись на наш канал в Telegram>>>

Смотрите Video и слушайте Radio Sputnik Moldova

По теме

Евгений Примаков - о новшествах в Россотрудничестве
Примаков: Россотрудничество может подать иски в поддержку авторов Sputnik Латвия
Глава Россотрудничества в Молдове побывал с визитом в Тирасполе


Главные темы

Орбита Sputnik

Новости
Все новости
Все новости

 

Колумнисты
Мультимедиа
Джо Байден выступает с речью во время своей инаугурации.
Инаугурация Джо Байдена – фото
Нюх на COVID-19: могут ли собаки распознать зараженных коронавирусом?
Стойка на COVID-19: могут ли собаки распознать зараженных коронавирусом?
COVID-19 в Молдове Как развивается ситуация в стране
COVID-19 в Молдове: цифры и факты

Оповещение SPUTNIK

Вы можете подписаться на оповещения от Sputnik

ПодписатьсяОтказаться