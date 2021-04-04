В Ниспоренах появились "умные" скамейки с Wi-Fi и розетками

Похожие скамейки установлены в муниципалитете Сингапура, в офисе полиции Дубая, а теперь и в Молдове, сообщили в Агентстве по энергоэффективности.

КИШИНЕВ, 4 апр — Sputnik. В центральном парке Ниспорен возле исторического памятника "Ветряная мельница" установлены две "умные" скамейки, от которых можно зарядить смартфон или ноутбук и воспользоваться бесплатным Wi-Fi.

Скамейки оснащены фотоэлектрическими панелями мощностью 110 Вт, которые подзаряжают батареи в светлое время суток. Проект разработан в рамках концепции Smart City и предполагает оснащение садовой мебели USB-розетками для зарядки и Wi-Fi-роутерами для бесплатного подключения к общедоступной интернет-сети, со скоростью до 150 Мбит/с и с дальностью приема до 20 метров.

Имеется в скамейках и беспроводное зарядное устройство, встроенное в поверхность из акрилового стекла, которое позволяет заряжать технику без использования кабеля. Кроме того, установленная в скамейках аппаратура позволяет собирать данные о температуре и влажности окружающей среды и передавать их пользователям.

Кроме того, в центральном парке Ниспорен было модернизировано уличное освещение — установлены 84 светодиодных лампы мощностью 20 Вт.

Проект профинансирован Агентством по энергоэффективности, общая сумма инвестиций превысила 1,6 миллиона леев.

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