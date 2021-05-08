В Румынии разработан самотест на COVID-19

Румынская компания разработала и уже зарегистрировала в Национальным агентстве по лекарственным средствам и медицинским приборам единственный в стране препарат для самостоятельной диагностики коронавируса.

КИШИНЕВ, 8 мая – Sputnik. Национальное агентство по лекарственным средствам и медицинским приборам Румынии утвердило средство для самостоятельной диагностики наличия антигена коронавируса, которое разработано и продается местной компанией.

"Факт официальной сертификации производимого нами экспресс-теста на коронавирус стал частью поддержки и упрощения процесса массовой диагностики COVID-19 в Румынии, как это происходит сегодня в ряде других европейских стран – Германии, Австрии, Франции. Средство предназначено для самостоятельного использования и позволит возобновить нормальное функционирование в стране таких важных сфер, как образование, культура, индустрия HoReCa и т. д.", – утверждает основатель и руководитель исследовательского отдела компании Дана Стан.

Основным преимуществом данного средства заявляется отсутствие необходимости привлечения медицинского персонала к процессу диагностики, что позволяет быстро и эффективно выявлять наличие заражения коронавирусом, например, у студентов, преподавателей, работников сферы обслуживания. Таким образом, ограничения, вызванные пандемией, будут постепенно сходить на нет.

Впрочем, у румынских экспресс-тестов есть и другие преимущества, утверждают представители компании-производителя. Так, диагностическое средство отличается 98%-й точностью, время реакции организма составляет на более 10-15 минут, оно также не несет никакого риска для здоровья пациента.

Сообщается, что наилучший результат дает забор проб из носа человека, поскольку SARS CoV-2 – респираторный вирус.

Как утверждает производитель, экспресс-тесты можно приобрести на некоторых торговых площадках в интернете, а также в румынских аптеках и магазинах - партнерах компании.

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