Молдавские школьники смогут участвовать в "Большой перемене" в России

"Большая перемена" – проект президентской платформы "Россия – страна возможностей". Это самый масштабный российский конкурс для школьников и студентов.

КИШИНЕВ, 18 мая – Sputnik. Отныне в проекте смогут принять участие и юные жители других стран. Единственное условие - владение русским языком.

Конкурс предоставляет каждому участнику следующие возможности:

лучше узнать себя – определить свои сильные стороны и скрытые таланты;

найти новых друзей и создать свою команду мечты;

реализовать свой проект или определиться с профессией и, конечно, получить суперпризы!" - сообщает официальный интернет-ресурс "Большой перемены".

Участвующие в конкурсе школьники и студенты смогут продемонстрировать свои знания и умения в более чем десятке областей. В научных и инженерных проектах, в сфере развития smart city, экопоселений, современной архитектуры и ландшафтного дизайна, в искусстве и литературе, в истории и общественных проектах, в спорте и даже в сфере социального и коммерческого предпринимательства.

В этом году конкурс "Большая перемена" пройдет в несколько этапов. Чтобы стать участником, нужно успеть до 15 июня зарегистрироваться на сайте проекта. Следующим состоится дистанционный этап "Знакомство". Затем последуют два очных этапа - "Финальный ход" и "Большая игра". Завершится конкурс пятого августа по окончании дистанционного этапа "Командное состязание".

Отметим, что победителей конкурса ждут замечательные призы, среди которых путешествие "Москва-Владивосток", путевки в "Артек", денежные премии от 200 тысяч до миллиона рублей.

Кроме того, 100 победителей, которые представляют другие страны и на момент завершения конкурса будут учиться в выпускных классах (2004-2005 годов рождения), получат возможность бесплатно обучаться в лучших высших учебных заведениях России.

Напомним, что только в прошлом году "Большая перемена" собрала более миллиона участников из 11 тысяч школ, были представлены 40 тысяч проектов, определены 600 победителей. А 300 участников в возрасте до 18 лет стали миллионерами.

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