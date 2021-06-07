Состоялось заседание Национальной комиссии по профессиональному бакалавриату

В 2021 году подобный экзамен сдают 568 выпускников из 24 учреждений профессионально-технического образования.

КИШИНЕВ, 7 июн – Sputnik. Исполняющая обязанности министра образования, культуры и исследований Лилия Поголша провела седьмого июня заседание Национальной комиссии по организации экзамена на профессиональный бакалавриат.

В ходе мероприятия были утверждены программы и график экзаменов, а также перечень центров, где они будут проводиться.

Врио министра отметила, что организация экзаменов на профессиональный бакалавриат будет способствовать обеспечению выпускникам "пути к высшему образованию", а также сможет повысить привлекательность и актуальность профессионально-технического образования в Молдове.

"Я призываю вас и впредь следить за тем, чтобы этот процесс проходил в наилучших условиях, был объективным и открыл для учащихся больше возможностей для профессионального карьерного роста", – заявила Поголша.

Сессия экзаменов профессионального бакалавриата в этом году будет проводиться по 11 дисциплинам в 12 центрах профессионального бакалавриата.

Предварительный тест для оценки общих навыков пройдет 9 июня, тест для оценки навыков профессиональных – 16 июня. Основная сессия пройдет соответственно 25 и 29 июня.

Оценка тестов будет производиться с помощью специализированного программного обеспечения.

Напомним, экзамен на профессиональный бакалавриат оценивает общие и специальные знания и навыки выпускников учреждений послесреднего и послесреднего нетретичного профессионально-технического образования.

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